Šolakov dvojac se uključio u kampanju laži o 'Sarajevo safariju': Priznaju da im je cilj da time sruše Vučića

Hejterski dvojac Nenad Kulačin-Marko Vidojković uključio se u bolesnu kampanju laži o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i takozvanom "Sarajevo safariju".

Svoju propagandističku emisiji Šolakovi kerberi iskoristili su da po ko zna koji put šire kleveta o šefu države, ali su istovremeno priznali i da je cilj celokupne medijske operacije rušenje predsednika Srbije.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u video snimu.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je gostujući na Informer televiziji da će tužiti svetske medije koji su tu brutalnu laž objavili.

- Sada ću ih tužiti prvi put, pošto znate da nikada nisam tužio nikoga u ovoj zemlji. Jednom je neka kontratužba išla, da bi se prekinuli oni sa glupostima. Iako sam mogao pet miliona tužbi da podnesem, nikada to nisam uradio. Ni protiv jednog medija, ni protiv koga. I neću ni sada protiv ovih Šolakovih u Srbiji. Oni mogu lagati šta hoće, lagali su deset godina. Mogu da izmišljaju šta hoće. Ali podneću tužbu protiv ovih što imaju mnogo para - i više nego što ima kriminalac Šolak, iako to nije uvek lako i angažovaću najbolje advokate - kao što su "Gardijan" i "Dejli mejl"- rekao je Vučić.

Kako je istakao, on će angažovati najskuplje svetske advokate, koje će platiti po učinku.

- Koliko naplatite, toliko uzmete procenat. Ostatak ću da podelim nekoj deci negde. Možda i da nekoj ustanovi damo, Crkvi da damo nešto, neki manastir da obnovimo, jer verujem da mogu da im uzmem milione za ovo. Samo moram da vidim kako su oni definisali, šta su definisali, šta će mi advokati reći - rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs