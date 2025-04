'DOLAZIMO PREDSEDNIČE U BEOGRAD, DOBRO SE DOBRIM VRAĆA' Nenad Stevandić podržao Vučića i poslao mu snažnu poruku: Nisi poklekao i kada je bilo opasno...

Predsednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić oglasio se na platformi X i dao podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- U ovim tmurnim i mutnim vremenima sačuvao si Srbiju uspravnom i neutralnom. Nisi priznao Kosovo i izdao Republiku Srpsku i kada su ti za to nudili nagradu. Digao si i učvrstio Srbiju ekonomski, vojno i geopolitički i to kada se ceo svet ljulja. Sačuvao si moralni kompas za one koji stvaraju, uče i unapređuju Srbiju a razotkrio one koji blokiraju, zaustavljaju i rastaču našu otadžbinu. Nisi poklekao i kada je bilo neizvesno i opasno. I zato dolazimo predsedniče u Beograd 12.4.2025. Jer dobro se dobrim vraća - napisao je Stevandić.

У овим тмурним и мутним временима сачувао си Србију усправном и неутралном.Ниси признао Косово и издао Републику Српску и када су ти за то нудили награду.Дигао си и учврстио Србију економски,војно и геополитички и то када се цијели свијет љуља. Сачувао си морални компас за оне… pic.twitter.com/vTxTGpCFkw — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) 06. април 2025.

Autor: Aleksandra Aras