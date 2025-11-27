AKTUELNO

Politika

Šolakovci prešli igricu: Traže od Haga da uhapsi Vučića, kako bi blokaderi došli na vlast

Izvor: PInk.rs, Foto: Printscreen YouTube ||

Šolakov pion Marko Vidojković, javno je zatražio, verovali ili ne, da Haški tribunal uhapsi predsednika Srbije Aleksandra Vučića za izmišljeni zločin u Sarajevu kako bi se blokaderi dokopali vlasti!

Nakon što blokaderi i njihovi mediji nisu uspeli da Vučića okrive za lažnu aferu ''Sarajevo safari'', sada je Vidojković gostujući u jednoj emisiji pokušao da optuži predsednika države na drugi način govoreći da ''nije nosio pušku, ali je bio prevodilac''!?!

- Možda Vučić i nije nosio pušku, al se priča da je bio prevodilac i turistički vodič ovima na safariju - rekao je Vidojković.

Teorije zavere se menjaju iz dana u dan prema potrebi.

Međutim, to nije sve, sada u pozvali i sud u Hagu da uhapsi Vučića.

Marko Vidojković je naglasio da predsednikom Srbije treba da se bavi sud u Hagu.

Očigledno su spremni na sve, plasirajući razne izmišljotine, samo da bi se dočepali vlasti.

Autor: A.A.

#Haški tribunal

#Marko Vidojković

