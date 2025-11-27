Šolakovci prešli igricu: Traže od Haga da uhapsi Vučića, kako bi blokaderi došli na vlast

Šolakov pion Marko Vidojković, javno je zatražio, verovali ili ne, da Haški tribunal uhapsi predsednika Srbije Aleksandra Vučića za izmišljeni zločin u Sarajevu kako bi se blokaderi dokopali vlasti!

Nakon što blokaderi i njihovi mediji nisu uspeli da Vučića okrive za lažnu aferu ''Sarajevo safari'', sada je Vidojković gostujući u jednoj emisiji pokušao da optuži predsednika države na drugi način govoreći da ''nije nosio pušku, ali je bio prevodilac''!?!

- Možda Vučić i nije nosio pušku, al se priča da je bio prevodilac i turistički vodič ovima na safariju - rekao je Vidojković.

Teorije zavere se menjaju iz dana u dan prema potrebi.

Međutim, to nije sve, sada u pozvali i sud u Hagu da uhapsi Vučića.

Marko Vidojković je naglasio da predsednikom Srbije treba da se bavi sud u Hagu.

Očigledno su spremni na sve, plasirajući razne izmišljotine, samo da bi se dočepali vlasti.

Autor: A.A.