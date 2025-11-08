'ON BRANI SRBIJU OD OPASNOSTI KOJU PREDSTAVLJAJU BLOKADERI!' Profesor Antić stao u odbranu Vučića: Ja više nemam potrebu da ukazujem na mane vlasti! (VIDEO)

Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić, tokom gostovanja na jednoj televiziji, rekao je da prestaje da napada predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića jer "on brani Srbiju od opasnosti koju predstavljaju blokaderi"!

- Kada sam video da pada ceo Univerzitet, ja sam shvatio da je tu udar na naš način života, na ovu demokratiju jadnu kakvu imamo, sa raznim Đinđićima, Tadićima, Vučićima, koji vladaju s onim što imaju. I ja sam onda izašao na sredinu i video sam da veliki broj ljudi koji se pravi da to ne postoji, njih prezirem, a video sam i da jedan broj brani nešto što je nebranjivo. E, sad, u međuvremenu moram da vam kažem, ja više nemam potrebu da ukazujem na mane vlasti! Ja se sad osećam kao neki grčki demokrata koji u jednom trenutku kad prvo Musolini, pa zatim i Hitler napadnu Grčku, on kaže: ja ne mogu da govorim o tome da je general Metaksas diktator, on nije diktator, on je Grk, on brani Grčku! - rekao je profesor Antić tokom gostovanja.

Autor: D.Bošković