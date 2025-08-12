AKTUELNO

Politika

Profesor Antić: 'Blokade su učinile svoje' - rekordno mali broj prijava na Filozofski fakultet (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Medija Centar Beograd ||

Čedomir Antić, profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu prilikom jednog gostovanja otkrio je zabrinjavajuću činjenicu koja se tiče upisa na Filozofski fakultet u Beogradu.

Naime, profesor Čedomir Antić ističe da je ove godine zabeležen drastično manji broj prijavljenih studenata za upis na pomenuti fakultet, a tome je naravno doprinelo iživljavanje blokadera zgubidana koje traje skoro godinu dana.

Pomenuta obrazovna institucija beleži pad broja zainteresovanih srednjoškolaca za upis, što je ove godine dostiglo svoj vrhunac.

- Sada smo došli do toga da smo imali negde oko 757 zainteresovanih. I sada naravno, dekan Danijel Sinani, u retkim izjavama, pominje kako je psihologija najaktrativniji program na fakulktetu, ali je i tu pad od 20 posto u odnosu na prošlu godinu. Doživeli smo da studenti istorije polažu prijemni u hodniku... - izjavio je Antić.

Profesor Antić ističe da to nije Pirova pobeda, već Pirov poraz.

Antić otkriva da dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani, na sednicama pozdravlja okupljene sa "pumpaj, pumpaj".

Podsetimo, profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić upozorio je da se veliko zlo nadvilo nad Srbijom. Antić je prokomentarisao nesnosan pritisak spolja sa kojim se suočava naša zemlja.

Autor: Dalibor Stankov

#Filozofski fakultet

#Profesor

#Studenti

#Upis

#blokaderi

#čedomir antić

POVEZANE VESTI

Politika

'VELIKO ZLO JE UDARILO NA SRBIJU, BLOKADE POKAZALE KOLIKO JE STRAŠAN SPOLJNI UTICAJ' Profesor Čedomir Antić o blokaderima i podelama u društvu

Politika

'KAO ŠTO SU ZATVORILI FAKULTET, TAKO SU MISLILI DA ZATVORE SRBIJU' Profesor Čedomir Antić o blokadama, stanju na Filozofskom fakultetu i prevremenim i

Politika

Profesor Čedomir Antić: Ovaj anarhistički pokret je od samog početka nasilan (VIDEO)

Politika

Potpuni debakl Natalije Jovanović – Filozofski fakultet u Nišu doneo odluku

Politika

PROFESOR ANTIĆ: Blokaderi idu ka terorizmu! Boriću se protiv njihovog totalitarizma a naročito ovog razmaženog iza kog stoji ko zna ko! (VIDEO)

Politika

Čedomir Antić: BLOKADE MOGU SRBIJI SAMO DA DONESU ZLO!