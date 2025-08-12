Profesor Antić: 'Blokade su učinile svoje' - rekordno mali broj prijava na Filozofski fakultet (VIDEO)

Čedomir Antić, profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu prilikom jednog gostovanja otkrio je zabrinjavajuću činjenicu koja se tiče upisa na Filozofski fakultet u Beogradu.

Naime, profesor Čedomir Antić ističe da je ove godine zabeležen drastično manji broj prijavljenih studenata za upis na pomenuti fakultet, a tome je naravno doprinelo iživljavanje blokadera zgubidana koje traje skoro godinu dana.

Pomenuta obrazovna institucija beleži pad broja zainteresovanih srednjoškolaca za upis, što je ove godine dostiglo svoj vrhunac.

- Sada smo došli do toga da smo imali negde oko 757 zainteresovanih. I sada naravno, dekan Danijel Sinani, u retkim izjavama, pominje kako je psihologija najaktrativniji program na fakulktetu, ali je i tu pad od 20 posto u odnosu na prošlu godinu. Doživeli smo da studenti istorije polažu prijemni u hodniku... - izjavio je Antić.

Profesor Antić ističe da to nije Pirova pobeda, već Pirov poraz.

PROFESOR ČEDOMIR ANTIĆ: "Nikad manji broj prijavljenih na Filozofski fakultet, čak je i za psihologiju konkurisalo 20% manje studenata! OVO JE PIROV PORAZ BLOKADERA!" pic.twitter.com/FtAtfvKOPn — Detektor laži (@LaziDetektor) 11. август 2025.

Antić otkriva da dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani, na sednicama pozdravlja okupljene sa "pumpaj, pumpaj".

Podsetimo, profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić upozorio je da se veliko zlo nadvilo nad Srbijom. Antić je prokomentarisao nesnosan pritisak spolja sa kojim se suočava naša zemlja.

Autor: Dalibor Stankov