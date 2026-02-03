AKTUELNO

PLAČE I JECA! Anita zakukala posle svađe sa Lukom, pa završili zajedno u krevetu! (VIDEO)

Maja im je najveći problem u vezi.

Nakon ogromnog haosa koji je Anita Stanojlović napravila Luki Vujoviću, kada je saznala da je pričao sa Majom Marinković i to u donjem vešu, njih dvoje su seli u dvorište da ponovo razgovaraju.

Anita je tom prilikom plakala i govorila Luki da završi svaki odnos sa Majom.

- Kad ona tebi priča za stolom da ti se sviđa i dalje, tad treba da kažeš - vikala je Anita.

- Sa kim si ti u vezi, šta sam ti uradio do sad - rekao je Luka.

- Nemoj da mi povišavaš ton - bila je besna i ljuta ona.

Nakon svađe i drame, njih dvoje su zaspali jedno kraj drugog u zajedničkom krevetu.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

