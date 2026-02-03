DRAMA BEZ KRAJA! Luka i Anita napravili KRŠOLOMIJU po Odabranima, otimali se za posteljinu i jastuke, a onda im Uroš ZAPRŽIO ČORBU! (VIDEO)

Maja im je glavni kamen spoticanja.

Nakon što mu je Anita Stanojlović napravila dramu zbog odnosa sa Majom Mariniković, Luka Vujović došao je do Uroša Stanića, koji je Aniti i preneo ovo, te mu je pripretio.

- Samo mi se obrati više, da neko diže ruku na mene i da pravi haos, sram te bilo - rekao je Luka.

- Mina je potvrdila, šetao si u gaćama i smejao si se - vikao je Uroš.

- Majo je l' sam ti šetao u gaćama - pitao je Luka.

- Nisam te ni gledala - rekla je Maja.

Luka se zatim vratio u Odabrane odlučan da raskine sa Anitom.

- Od sutra si sa Minom u vezi, da me oni napadaju, doviđenja - rekao je Luka i krenuo da uzima svoju posteljinu.

- Gde si pošao, folirantu jedan, hoćeš tamo - rekla je Anita.

Uroš je potom došao u Odabrane i rekao Aniti da je Luka ipak šetao u gaćama ispred Maje, što je potrvrdila i Mina.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.