AKTUELNO

Zadruga

Što me nije tužila, LAŽOVČINA?! Nakon vrele akcije Luka i Anita započeli SLASNO OGOVARANJE Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ona im je prva tema.

Nakon što su završili svoju vrelu akciju, Anita Stanojlović i Luka Vujović započeli su ogovaranje Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamisli ti koje je to smeće, trošila od mene 200/300 evra, trošili smo zajedno, reč joj nisam rekao, a ne mogu da verujem kako može tako, da izmisli da sam je tukao - istakao je Vujović i dodao:

- Misliš da napolju ne postoji snimak našeg odnosa, ona bi to pustila odmah novinarima - konstatovao je Luka.

- Evo ja sam cela u masnicama - potvrdila je Anita, da i ona ima modrice iako je niko nije tukao.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ono na ruci, moguće kad sam je uhvatio za majicu, ali nikad nisam bio nasilan, ako te je neko udario imaš strah da staneš ispred njega, a ne da ga tučeš. Što me nije tužila, lažovčina jedna - dodao je Luka.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Njene reči im odzvanjaju u ušima: Kačavenda i Sofija se bacile u analizu Miličinih tvrdnji, pa zaključile da napolju sigurno postoje dokazi protiv nje

Zadruga

Dokazao da nije utorak devojka: Anita nakon vrele akcije sa Filipom dobila drugačiji tretman od svih! (VIDEO)

Zadruga

Više nema nazad! Luka i Anita smišljaju kako da se operu od vrele akcije, odlučili da zataškaju sve (VIDEO)

Zadruga

Na pola metra od Anđela: Filip i Anita na stubu srama zbog žestoke vrele akcije! (VIDEO)

Zadruga

JUTRO U LJUBAVNOM GNEZDU! Aneli i Luka poljupcima započeli novi dan! (VIDEO)

Domaći

NISAM ZAINTERESOVANA ZA VEZE, VOLIM SAMOĆU: Vanju Mijatović nakon razvoda ljubav uopšte ne zanima, kuma Aleksandra Mladenović otkrila zbog čega ne spa