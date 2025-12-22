Što me nije tužila, LAŽOVČINA?! Nakon vrele akcije Luka i Anita započeli SLASNO OGOVARANJE Aneli! (VIDEO)

Ona im je prva tema.

Nakon što su završili svoju vrelu akciju, Anita Stanojlović i Luka Vujović započeli su ogovaranje Aneli Ahmić.

- Zamisli ti koje je to smeće, trošila od mene 200/300 evra, trošili smo zajedno, reč joj nisam rekao, a ne mogu da verujem kako može tako, da izmisli da sam je tukao - istakao je Vujović i dodao:

- Misliš da napolju ne postoji snimak našeg odnosa, ona bi to pustila odmah novinarima - konstatovao je Luka.

- Evo ja sam cela u masnicama - potvrdila je Anita, da i ona ima modrice iako je niko nije tukao.

- Ono na ruci, moguće kad sam je uhvatio za majicu, ali nikad nisam bio nasilan, ako te je neko udario imaš strah da staneš ispred njega, a ne da ga tučeš. Što me nije tužila, lažovčina jedna - dodao je Luka.

Autor: R.L.