Više nema nazad! Luka i Anita smišljaju kako da se operu od vrele akcije, odlučili da zataškaju sve (VIDEO)

Ne znaju gde udaraju!
Nakon što su obeležili izolaciju svojom vrelom akcijom, Anita Stanojlović i Luka Vujović izašli su navazduh kako bi se dogovorili kako će je zataškati.
- Samo da ne kažu - rekla je Anita.
- Pa neće - rekao je Luka.
- Realno ne mora. Mi ćemo reći "ne" - rekla je Anita.
- I ja isto. Moramo da se kontrolišemo za sad - rekao je Luka.
- Nemoj više da pričaš da se neće desiti jer se sve desilo što smo rekli da neće - rekla je Anita.
- Zato što smo tu gde jesmo. Normalno je kad smo u vezi - rekao je Luka.
Autor: A.Anđić