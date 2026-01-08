KONAČNO SVE PRIZNALI! Hteli da preotmu REM po zamisli EU kako bi gasili medije po Srbiji!

Blokaderi su konačno javno priznali šta je trebalo da bude epilog novog REM-a po zamisli Evropske unije.

Blokaderi iz redova opozicije konačno su priznali šta je bio cilja uspostavljanja novog saveta REM-a, od kog su na kraju sami odustali jer su videli da im je plan propao.

Podsetimo, četiri izabrana članova REM-a iz redova blokadera doneli su odluku da napuste to telo pre nego što se i formiralo. Tu odluku su doneli kada nisu uspeli da nametnu svog izabranika za 9 člana regulatornog tela, koji je trebalo da bude izabran iz redova nacionalnih manjina.

Međutim, kako su građani poverenje dali drugom predstavniku, a ne onom koji je pod kontrolom blokadera, blokaderi koji su ranije izabrani su odmah napustili REM. Više nisu imali šanse da uspostave kontrolu nad tim telom i gase medije u Srbiji koje oni žele.

Sve to bilo je prikriveno raznim oblandama i pričama slobodi medija - sve do danas.

Blokaderi su tako danas sami istupili u javnost i priznali da im je jedini cilj učestvovanja u izboru za Savet REM-a bio da naprave većinu u tom telu i da onda ugase medije koji im nisu po volji, pre svega Pink i Informer. To je danas otvoreno i javno u emisiji uživo priznao Srđan Milivojević.

"Šta smo postigli učestvovanjem u radu parlamenta? Je l' promenjen REM? Nije. Je l' deo opozicije učestvovao u izboru kandidata za Savet REM-a? I je l' imamo REM koji će ugasiti Pink i Informer? Nemamo. Da li imamo zakon o jedinstvenom biračkom spisku? Nemamo. Vučić je prevario Evropu i deo opozicije, ne treba biti naivan, ne treba više davati dalji legitimitet vlasti", rekao je Milivojević za blokaderski medij.

Da, dobro ste pročitali, blokaderi su po direktivama EU pokušali da preuzmu REM, da bi gasili medije po Srbiji koji im ne odgovaraju. Toliko o medijskim slobodama kojima su im puna usta.

Autor: Pink.rs