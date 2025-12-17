VELIKI PREOKRET U IZBORU ZA REM: Kandidatkinja Albanaca se povukla i raskrinkala blokadere

Kandidatkinja Nacionalnog saveta Albanaca povukla se iz izbora za REM i jasno poručila da blokaderi ignorišu volju većine.

U procesu izbora kandidata nacionalnih saveta nacionalnih manjina za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) došlo je do velikog i značajnog preokreta koji ozbiljno dovodi u pitanje dalju političku manipulaciju blokadera.

Kandidatkinja Nacionalnog saveta Albanaca, Lumturije Ameti (Limani), zvanično je povukla svoju kandidaturu za članstvo u Savetu REM-a, jasno i nedvosmisleno poručivši da je postalo potpuno očigledno koga većinski žele nacionalni saveti nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Ovaj potez predstavlja redak primer političke odgovornosti, lične hrabrosti i institucionalnog integriteta — vrednosti koje blokaderi sistematski gaze u pokušaju da kroz zakulisne igre i pritiske sebi obezbede većinu u REM-u.

Lumturije Ameti se u sredu uveče obratila javnosti preko portala iz Bujanovca, uz molbu da se njena odluka objavi u celosti. U svom saopštenju ona je jasno navela da se povlači iz daljeg procesa izbora za člana REM-a, i to kao kandidatkinja koju je predložio Nacionalni savet Albanaca.

Kako je istakla, ovu odluku donosi nakon što je sagledala dosadašnji tok procesa izbora, koji je, prema njenim rečima, bio obeležen brojnim nejasnoćama, kašnjenjima i zastojima. Ključni razlog, međutim, leži u činjenici da njena kandidatura nije imala punu i jedinstvenu podršku svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji.

Ameti je naglasila da joj je osnovni cilj od samog početka bio, i da ostaje, pravedno, odgovorno i efikasno zastupanje interesa nacionalnih manjina u ovom izuzetno važnom institucionalnom telu. Upravo zato, kako je navela, bez pune i konsenzualne podrške onih koje bi trebalo da predstavlja, njena kandidatura ne može imati puni legitimitet niti kredibilitet.

U svojoj poruci, koja snažno odjekuje u trenutnom političkom kontekstu, posebno je istakla ključnu rečenicu koja razotkriva suštinu problema i ujedno raskrinkava pokušaje političke manipulacije:

„Lično i odgovorno ocenjujem da je korektnije i časnije – povlačenje iz procesa u kojem ne postoji potpuna podrška onih koje nameravam da predstavljam, od ignorisanja javno iznetog stava većine nacionalnih saveta manjina.“

Ova izjava jasno pokazuje da većina nacionalnih saveta manjina ima prepoznatljiv i jasan stav, koji pojedini politički akteri — pre svega blokaderi — pokušavaju da ignorišu kako bi veštački proizveli većinu u REM-u i zadržali kontrolu nad ključnim regulatornim institucijama.

Ameti je dodatno naglasila da njena odluka proizilazi iz ličnih principa transparentnosti, integriteta i poštovanja prema zajednicama nacionalnih manjina, kao i iz uverenja da njihovo institucionalno predstavljanje mora biti zasnovano na jedinstvu, poverenju i stvarnoj volji većine, a ne na političkom inženjeringu i pritiscima.

Postavlja se ključno pitanje: da li će blokaderi i posle ovog jasnog i časnog poteza nastaviti sa pokušajima političke manipulacije kako bi sebi obezbedili većinu u REM-u, ili će konačno morati da priznaju volju većine nacionalnih saveta nacionalnih manjina?

Odluka Lumturije Ameti ogolila je ceo proces i pokazala da istina i odgovornost ipak mogu da nadjačaju političke igre — čak i onda kada se one vode uz veliku buku i pritiske.

Autor: Pink.rs