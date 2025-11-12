AKTUELNO

Politika

Skupština Srbije izabrala osam od devet članova Saveta REM: Kandidat nacionalnih manjina nije dobio dovoljan broj glasova

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peša Vučković ||

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su danas osam od devet članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Za člana Saveta REM-a, na dve godine, izabran je kandidat univerziteta Milan Petković, kao kandidat elektronskih medija Miloš Garić i Stevica Smederevac kao kandidat zaštitnika građana, poverenika za zaštitu ravnopravnosti, poverenika za informaciju javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Članovi Saveta REM-a u naredne četiri godine biće kandidat filmskih, scenskih i dramskih umetnika Ira Prodanov Krajišnik, kandidati udruženja koja se bave zaštitom slobode izražavanja Rodoljub Šabić i kandidat novinarskih udruženja Mileva Malešić.

Članovi Saveta REM narednih šest godina biće kandidati udruženja za zaštitu dece Dubravka Valić Nedeljković i kandidati crkve i verske zajednice Snežana Miljković.

Skupština nije izabrala člana Saveta REM, kandidata saveta nacionalnih manjina, a to su bili Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti.

Autor: Iva Besarabić

