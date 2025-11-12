AKTUELNO

Politika

U Skupštini Srbije danas nastavak sednice o izboru članova Saveta REM-a

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/PEĐA VUČKOVIĆ ||

Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju drugu redovnu sednicu jesenjeg zasedanja raspravom o listi kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Sednica je zakazana za 10 časova i na njoj će poslanici nastaviti raspravu koju su započeli u petak.

Izbor članova Saveta REM-a, na predlog Odbora za kulturu i informisanje, uvršćen je po hitnom postupku na dnevni red sednice kao deveta tačka.


Pred poslanicima je lista od 18 kandidata od kojih treba da izaberu devet članova Saveta REM-a, iz svake kategorije predlagača po jednog.

Na listi usaglašenih kandidata za članove Saveta REM-a su kandidati nezavisnih institucija Stevica Smederevac i Gordana Predić, kandidati crkve i verske zajednice Snežana Miljković i Mevlud Dudić, kandidati izdavača elektronskih medija Miloš Garić i Jovana Vitez.

Kandidati udruženja za zaštitu dece su Dušan Aleksić i Dubravka Valić Nedeljković, kandidati novinarskih udruženja Đorđe Vlajić i Mileva Malešić, kandidati univerziteta Milan Petković i Vanja Šibalić, kandidati udruženja koja se bave zaštitom slobode izražavanja Rodoljub Šabić i Antonela Riha, kandidati saveta nacionalnih manjina Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti, kandidati udruženja kompozitora i filmskih, scenskih i dramskih umetnika Ira Prodanov Krajišnik i Mladen Matičević.

