OEBS pozdravio izbor članova saveta REM-a i potvrdio da je sve u skladu sa zakonom

Predstavnik Misije OEBS za slobodu medija, ambasador Jan Bratu, pozdravio je izbor osam članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

"Izbor 8 članova REM-a u Srbiji je važan korak napred i rezultat konstruktivnog pristupa svih zainteresovanih strana. Legalnost procesa je očuvana. Pažljivo ćemo pratiti proces izbora 9. člana Saveta iz kategorije nacionalnih manjina", naveo je Bratu na Iksu.

"Pozdravljamo izbor 8 kandidata REM-a, pohvaljujemo napore svih zainteresovanih strana, uključujući i organizacije građanskog društva. Kada REM bude uspostavljen, očekujemo da počne u potpunosti da ispunjava svoj mandat, u skladu sa zakonskim propisima i profesionalnim standardima. Implementacija je ključna, a EU će pažljivo pratiti", napisao je na Iksu Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat.

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su u sredu osam od devet članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Skupština nije izabrala devetog člana Saveta REM, kandidata saveta nacionalnih manjina.