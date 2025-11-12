AKTUELNO

Evropska unija pozdravila izbor članova Saveta REM-a

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat pozdravio je izbor osam kandidata REM.

- Pozdravljamo izbor 8 kandidata REM-a, pohvaljujemo napore svih zainteresovanih strana, uključujući i organizacije građanskog društva. Kada REM bude uspostavljen, očekujemo da počne u potpunosti da ispunjava svoj mandat, u skladu sa zakonskim propisima i profesionalnim standardima. Implementacija je ključna, a EU će pažljivo pratiti - naveo je on na Iksu.

Autor: Iva Besarabić

