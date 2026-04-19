Kada najbolja drugarica postane problem: Granice koje muškarac mora da postavi!

Ako se odnos iznenada promeni i pojavi netrpeljivost, pitanje nije samo ljubomora — već i poštovanje u vezi.

Na početku sve deluje jednostavno — ljudi se poznaju, odnosi su korektni, nema tenzije. Međutim, kada muškarac uđe u novu vezu, ponekad dolazi do iznenadne promene: njegova najbolja drugarica počinje da pokazuje netrpeljivost prema partnerki, iako ranije između njih nije bilo nikakvog problema. Upravo ta nagla promena često zbunjuje i otvara pitanje šta se zapravo krije iza takvog ponašanja.

U mnogim slučajevima, u pozadini se nalazi posesivnost koja se dugo nije primećivala. Prijateljstvo koje je možda godinama funkcionisalo bez granica, odjednom dolazi u situaciju da mora da se redefiniše. Kada se pojavi partnerka, dinamika se menja — i ne uspevaju svi da se sa tim nose na zdrav način. Umesto prihvatanja nove realnosti, javlja se otpor.

Važno je naglasiti da problem nije u samom postojanju bliskog prijateljstva između muškarca i žene, već u načinu na koji se ono postavlja u odnosu na novu vezu. Kada prijateljica počne da pokazuje otvoreno nepoštovanje, pasivnu agresiju ili pokušaj da „zadrži“ svoju poziciju po svaku cenu, to više nije samo prijateljski odnos — već prelazi u zonu kontrole.

U takvoj situaciji, ključnu ulogu ima upravo muškarac. Njegova odgovornost je da jasno postavi granice i pokaže da partnerka ima svoje mesto u njegovom životu koje se mora poštovati. Ignorisanje problema ili pokušaj da balansira bez jasnog stava često samo produbljuje konflikt i ostavlja utisak da je takvo ponašanje prihvatljivo.

Zdravi odnosi, bilo prijateljski ili ljubavni, podrazumevaju međusobno poštovanje. Ako jedna strana počne da narušava taj balans, granice postaju neophodne. Jer partnerstvo ne treba da bude prostor borbe za poziciju, već odnos u kojem svako zna gde mu je mesto — bez potrebe za dokazivanjem i nadmetanjem.

Autor: S.Paunović

