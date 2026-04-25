Rođendan bez nje: Kada isključenje partnerke postane jasna poruka!

Ignorisanje partnerke nije sitnica, već poruka — a način na koji on reaguje otkriva sve o njegovim prioritetima.

Naizgled mala stvar — rođendan bez poziva za partnerku. Međutim, iza takvog poteza često stoji mnogo više od običnog „zaboravila sam“. Kada najbolja drugarica muškarca svesno ne pozove njegovu partnerku, iako zna za nju i njihov odnos, to postaje jasan signal da postoji problem u dinamici odnosa.

Ovakav postupak retko je slučajan. U većini situacija, to je oblik pasivne poruke — distanca, neprihvatanje ili čak pokušaj da se zadrži poseban status u njegovom životu. Time se implicitno stavlja do znanja da partnerka nije dobrodošla ili da nema mesto u određenim krugovima, što dugoročno može narušiti odnos.

U takvoj situaciji, fokus ne treba da bude samo na njenom ponašanju, već i na njegovoj reakciji. Ako muškarac odluči da ode na rođendan kao da se ništa nije dogodilo, bez da postavi pitanje ili ukaže na problem, on zapravo šalje poruku da je takvo isključivanje prihvatljivo. Time partnerku stavlja u nezavidnu poziciju i otvara prostor za dalje nepoštovanje.

Zrela reakcija podrazumeva jasan stav. To ne znači konflikt ili dramatične scene, već jednostavno postavljanje granica — razgovor sa drugaricom i jasno isticanje da je njegova partnerka deo njegovog života koji zaslužuje poštovanje. Ako neko ne može da prihvati tu činjenicu, pitanje je koliko je taj odnos zaista zdrav.

Na kraju, ovakve situacije nisu o rođendanima, već o principima. Poštovanje u vezi ne pokazuje se samo velikim gestovima, već i kroz male, svakodnevne odluke. A kada neko bira da ignoriše partnerku — i kada drugi to prećutno prihvati — tada odnos prestaje da bude ravnopravan.

Autor: S.Paunović