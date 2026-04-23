On misli da daje maksimum, a ona se i dalje oseća zapostavljeno: Istina o muškim i ženskim prioritetima!

Dok on veruje da ljubav pokazuje delima, ona traži nešto sasvim drugo – i tu nastaje najveći problem u vezi.

Jedna od najčešćih zamki u muško-ženskim odnosima jeste potpuno različito razumevanje onoga što znači biti prioritet. Dok muškarac često veruje da je dovoljno to što je tu kada treba, što rešava probleme ili planira zajedničke stvari, žena mnogo češće vrednuje kontinuitet pažnje i emocionalne prisutnosti. I tu nastaje prvi nesklad – on misli da pokazuje ljubav, a ona to ne prepoznaje na isti način.

Za većinu muškaraca, prioritizovanje partnerke znači konkretne akcije: da je uključi u svoj raspored, da joj pomogne kada ima problem, da je zaštiti i obezbedi stabilnost. U njegovoj glavi, to su jasni dokazi da mu je stalo. Ako provodi vreme sa njom, ali i balansira posao, prijatelje i obaveze, on smatra da radi sve kako treba.

Međutim, za ženu, osećaj da je prioritet dolazi iz sitnih, svakodnevnih signala – koliko često joj se javlja bez posebnog razloga, da li je sluša kada govori, da li primećuje njene promene raspoloženja. Njoj nije dovoljno da on bude tu kad zatreba – ona želi da oseti da je tu i kada je sve u redu. Emocionalna dostupnost za nju ima veću težinu od praktične pomoći.

Problem nastaje kada oba pristupa ostanu neizrečena. On ne razume zašto ona traži više pažnje ako već sve radi, dok ona ne shvata zašto on ne vidi koliko joj nedostaje bliskosti. Bez jasne komunikacije, oboje mogu imati utisak da daju maksimum, a da zauzvrat ne dobijaju ono što im treba.

Zato je ključ u prepoznavanju razlika, a ne u dokazivanju ko je u pravu. Kada muškarac shvati da male, svakodnevni gestovi imaju ogroman emotivni značaj, a žena razume da njegova dela jesu izraz ljubavi, dolazi do balansa. Tek tada „biti prioritet“ prestaje da bude izvor konflikta i postaje ono što bi zapravo trebalo da bude – osećaj sigurnosti i međusobnog razumevanja.

Autor: S.Paunović