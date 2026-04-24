Zašto neke žene glume zadovoljstvo – i šta to zapravo govori o vezi!

Iza „sve je bilo super“ često se krije mnogo dublja priča o komunikaciji, pritisku i emotivnoj nesigurnost.

Tema intimnosti i iskrenog zadovoljstva u vezi često se svodi na ono što se vidi spolja, dok se ono što se zaista oseća ostavlja po strani. Upravo tu nastaje prostor u kojem neke žene ponekad glume zadovoljstvo – ne zato što žele da obmanu partnera, već zato što u tom trenutku ne vide drugi izlaz.

Jedan od najčešćih razloga jeste želja da se izbegne neprijatnost ili povređivanje partnera. Umesto da kažu da im nešto ne prija ili da im treba drugačiji pristup, neke žene biraju lakši put u trenutku – da odglume zadovoljstvo kako bi situacija brzo prošla i izbegla se potencijalna tenzija. Na kratke staze deluje jednostavnije, ali dugoročno stvara distancu.

Drugi važan faktor je nedostatak otvorene komunikacije u vezi. Ako partneri ne razgovaraju iskreno o željama, potrebama i nesigurnostima, lako dolazi do nesporazuma. U takvom okruženju, žena može osetiti da njene potrebe nisu dovoljno važne ili da neće biti shvaćene, pa se povlači u tišinu umesto u razgovor.

Tu je i psihološki aspekt pritiska da sve mora da bude savršeno. Društvena očekivanja, ali i lična nesigurnost, mogu dovesti do toga da se stvara slika idealnog odnosa, čak i kada realnost nije takva. U tim situacijama gluma zadovoljstva postaje način da se očuva slika veze, makar privremeno.

Međutim, ono što se često zanemaruje jeste da ovakvo ponašanje ne govori o nedostatku emocija, već o nedostatku sigurnog prostora za iskrenost. Kada postoji poverenje i otvoren razgovor, potreba za glumom se prirodno smanjuje, jer nema straha od osude ili nerazumevanja.

Ova tema ne govori o tome ko je kriv, već o tome koliko je komunikacija ključ svake intimne veze. Pravo zadovoljstvo ne dolazi iz glume, već iz osećaja da možeš da budeš iskrena – bez pritiska, bez straha i bez potrebe da se bilo šta pretvara.

Autor: S.Paunović