ONO O ČEMU SE ĆUTI: Šta muškarci i žene retko kažu o seksu!

Iza želje često stoje strah i nesigurnost.

Iako se o seksu govori više nego ikada, o stvarnim osećanjima koja ga prate i dalje se ćuti. Muškarci često nose pritisak da moraju biti uvek spremni, sigurni i dominantni, dok žene neretko sumnjaju u sopstvenu poželjnost i pravo na uživanje.

Ta tišina stvara pogrešne zaključke. Jedna strana misli da nije dovoljna, druga da previše traži. A istina je često jednostavna – obe strane se plaše odbijanja.

Kada bi se o nesigurnostima govorilo otvorenije, mnogi odnosi bi postali lakši, a seks prirodniji. Želja ne voli perfekciju, već iskrenost. Možda je najveći problem u seksu upravo ono što se ne izgovori. Iza želje, ali i njenog izostanka, često stoje iste potrebe – da budemo prihvaćeni, viđeni i željeni bez uslova.

Kada partneri pronađu hrabrost da pričaju o onome što ih plaši, a ne samo o onome što se od njih očekuje, seks prestaje da bude teren za dokazivanje. Tada postaje prostor bliskosti, poverenja i istinske povezanosti – onakve kakva svima zapravo treba.

Autor: S.Paunović