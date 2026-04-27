Kada on prebrzo ejakulira: Problem ili prilika za bolji odnos?

Prevremena ejakulacija je češća nego što se misli — uz razumevanje i prave korake, zadovoljstvo može biti obostrano.

Prevremena ejakulacija je jedna od najčešćih tema u oblasti seksologije, ali se o njoj i dalje nedovoljno otvoreno govori. U osnovi, radi se o situaciji kada muškarac doživi ejakulaciju brže nego što bi on ili partnerka želeli, često već na samom početku odnosa. Važno je razumeti da ovo nije retkost niti razlog za stid — uzroci mogu biti psihološki, poput stresa i anksioznosti, ali i fiziološki.

Jedna od ključnih stvari jeste promena perspektive: seksualni odnos ne mora biti fokusiran isključivo na penetraciju. Mnoge žene najveće zadovoljstvo postižu kroz stimulaciju koja nije direktno vezana za sam čin, poput oralnog seksa, dodira ili emocionalne povezanosti. Upravo zato, partner koji ima problem sa brzim završetkom može naučiti da produži užitak kroz raznovrsnost i pažnju.

Postoje i konkretne tehnike koje mogu pomoći. Metode poput „stop-start“ ili kontrolisanog disanja pomažu u boljoj kontroli uzbuđenja. Takođe, jačanje mišića kroz Kegelove vežbe može doprineti većoj kontroli tokom odnosa. U nekim slučajevima, korisno je i produžiti predigru, čime se partnerka dovodi bliže vrhuncu pre same penetracije.

Otvorena komunikacija je ključ. Umesto izbegavanja teme, važno je da partneri razgovaraju o svojim željama i potrebama bez osećaja krivice ili pritiska. Kada postoji razumevanje, problem se mnogo lakše rešava, a intimnost se dodatno produbljuje.

Treba imati na umu da zadovoljstvo u vezi ne zavisi od trajanja odnosa, već od kvaliteta povezanosti i međusobnog uživanja. Uz malo strpljenja, edukacije i spremnosti na prilagođavanje, i ovakav izazov može postati prilika za bolji i ispunjeniji seksualni život.

Autor: S.Paunović