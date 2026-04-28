KOLIKO DUGO JE PREVIŠE? Nedefinisani odnosi imaju rok trajanja – evo kada je vreme za sve ili ništa!

Ako stalno preispituješ gde si i šta ste – odgovor već postoji, samo ga izbegavaš.

Nedefinisani odnosi su postali gotovo standard modernog zabavljanja – bez etikete, bez obaveza, ali i bez jasne sigurnosti. I dok na početku mogu delovati neopterećujuće i uzbudljivo, vremenom često prerastaju u izvor frustracije, nesigurnosti i preispitivanja. Ključno pitanje koje se tada nameće jeste: koliko je zapravo normalno ostati u takvom odnosu?

Realnost je da ne postoji univerzalan rok, ali postoji jasan osećaj kada nešto prestaje da bude zdravo. Ako nakon nekoliko meseci i dalje ne znate na čemu ste, ako izbegavate razgovore o budućnosti ili nailazite na neodređene odgovore – to više nije spontanost, već obrazac. Nedefinisan odnos ne bi trebalo da traje unedogled, jer tada najčešće jedna osoba daje više, dok druga uživa u komforu bez odgovornosti.

Problem je što ljudi često ostaju duže nego što bi trebalo, nadajući se da će se stvari same razjasniti. Međutim, jasnoća retko dolazi bez direktnog razgovora. Ako postoji potreba za definisanjem, to već znači da odnos nije uravnotežen. Zdrava dinamika podrazumeva da obe strane znaju gde su i šta žele – ili su barem spremne da o tome otvoreno pričaju.

Postavljanje granice „sve ili ništa“ ne znači ultimatum iz inata, već izraz samopoštovanja. To je trenutak kada odlučuješ da više ne pristaješ na nejasnoće koje te iscrpljuju. Neko ko zaista želi da bude sa tobom neće imati problem da to jasno pokaže – bez odugovlačenja, bez dvosmislenih signala i bez izgovora.

Najvažnije je da ne gubiš vreme pokušavajući da zaslužiš jasnoću od nekoga ko je ne nudi. Nedefinisani odnosi mogu imati smisla kratkoročno, ali dugoročno traže odluku. Jer u ljubavi, kao i u životu – ili si unutra, ili nisi. Sve između najčešće znači da daješ više nego što dobijaš.

Autor: S.Paunović