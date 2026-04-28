KOLIKO BI ZAISTA TREBALO DA TRAJE S*KS? Stručnjaci razbijaju mitove i otkrivaju šta je normalno?

Zaboravite filmove i nerealna očekivanja – realnost je potpuno drugačija, i mnogo zdravija.

Kada je reč o trajanju seksualnog odnosa, mnogi i dalje imaju iskrivljenu sliku, najčešće pod uticajem filmova i popularne kulture. Međutim, stručnjaci iz oblasti seksologije i psihologije već godinama naglašavaju da „idealno trajanje“ ne znači ono što većina misli – i da duže ne znači nužno i bolje.

Prema istraživanjima, prosečno vreme penetrativnog odnosa (od početka do ejakulacije) najčešće se kreće između 5 i 7 minuta. Seks koji traje od 3 do 13 minuta smatra se sasvim normalnim rasponom. Sve ispod toga može ukazivati na problem sa preuranjenom ejakulacijom, dok značajno duže trajanje nije nužno pokazatelj kvaliteta, već ponekad čak i znak napora ili pritiska.

Važno je razumeti da seksualni odnos ne počinje niti se završava samom penetracijom. Predigra, emocionalna povezanost i komunikacija igraju ključnu ulogu u ukupnom zadovoljstvu. Upravo zato mnogi stručnjaci ističu da fokus ne treba da bude na minutima, već na kvalitetu iskustva i međusobnom osećaju zadovoljstva.

Jedan od najvećih problema je poređenje sa nerealnim standardima, što može stvoriti pritisak, posebno kod muškaraca. Taj pritisak često dovodi do anksioznosti, koja direktno utiče na performanse i užitak. Paradoksalno, što se više teži idealnom trajanju, to se ono teže postiže.

Najvažnija poruka je da ne postoji univerzalno pravilo koje važi za sve parove. Ono što je idealno jeste ono što odgovara obema stranama – bez stresa, bez očekivanja i bez nametnutih normi. Jer dobar seks se ne meri vremenom, već povezanošću, opuštenošću i uzajamnim zadovoljstvom.

Autor: S.Paunović