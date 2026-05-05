Greška koju mnogi prave posle seksa: Higijena koja čuva zdravlje, a o njoj se nedovoljno govori!

Nije stvar samo u tuširanju – pravilna intimna nega nakon odnosa može sprečiti infekcije, iritacije i druge neprijatnosti.

Intimni odnosi ne završavaju se onog trenutka kada se strasti stišaju – naprotiv, upravo tada počinje važan deo brige o sopstvenom zdravlju. Iako se higijena nakon seksa često podrazumeva, mnogi i dalje prave iste greške, verujući da je dovoljno samo brzo tuširanje ili, još gore, da ništa nije potrebno. Istina je, međutim, daleko nijansiranija.

Jedna od najvažnijih stvari jeste odlazak u toalet ubrzo nakon odnosa. Ova jednostavna navika pomaže u smanjenju rizika od urinarnih infekcija, posebno kod žena, jer se na taj način eliminišu bakterije koje mogu dospeti u mokraćne kanale tokom odnosa. Stručnjaci naglašavaju da je ovo mali korak koji može napraviti veliku razliku.

Kada je reč o tuširanju, ključ je u umerenosti. Preterana upotreba agresivnih sapuna i gelova može narušiti prirodnu ravnotežu intimne regije, što dovodi do iritacija i povećava rizik od infekcija. Mlaka voda i blagi preparati namenjeni intimnoj nezi sasvim su dovoljni da se održi higijena bez neželjenih posledica.

Posebnu pažnju treba obratiti i na donji veš. Nošenje čistog, prozračnog materijala poput pamuka može pomoći koži da diše i smanjiti zadržavanje vlage, što je idealno okruženje za razvoj bakterija. Takođe, izbegavanje uske garderobe neposredno nakon odnosa može dodatno doprineti osećaju svežine i komfora.

Važno je razbiti predrasudu da je ova tema tabu. Briga o intimnoj higijeni nije stvar stida, već osnovne kulture i odgovornosti prema sopstvenom telu. Otvoren razgovor o ovim navikama ne samo da doprinosi boljem zdravlju, već i kvalitetnijem i opuštenijem intimnom životu.

Autor: S.Paunović