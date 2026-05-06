DA LI JE DISTANCA UBICA STRASTI? Nedostatak bliskosti kao najveći neprijatelj s*ksa u vezi i braku!

Kada emocije utihnu, telo ih ne prati – evo kako udaljenost polako gasi intimnost među partnerima.

U dugim vezama i brakovima često se postavlja pitanje zašto seksualna želja vremenom opada, čak i kada ljubav i dalje postoji. Jedan od najčešćih, ali i najpotcenjenijih razloga jeste nedostatak emocionalne bliskosti. Seksualna povezanost nije samo fizički čin – ona je direktno povezana sa osećajem sigurnosti, razumevanja i emotivne povezanosti između partnera.

Bliskost se ne gubi naglo, već postepeno. U početku su tu razgovori, pažnja, dodiri bez povoda i osećaj da ste jedno timu. Međutim, kako svakodnevne obaveze, stres i rutina preuzimaju primat, komunikacija često postaje funkcionalna, a ne emotivna. Kada partneri prestanu da se zaista vide i čuju, telo to vrlo brzo reflektuje kroz smanjenu želju za intimnošću.

Psihološki gledano, seksualna želja kod većine ljudi nije izolovana od emocija. Ona se pojačava kada postoji osećaj povezanosti, prihvatanja i emocionalne sigurnosti. Kada toga nema, dolazi do udaljavanja – ne samo na emotivnom, već i na fizičkom planu. Partneri mogu živeti zajedno, ali se osećati kao da funkcionišu paralelno, bez prave povezanosti.

Još jedan važan faktor je nerazrešeni konflikt. Potisnute svađe, neizgovorene zamerke i emocionalna hladnoća direktno utiču na seksualnu dinamiku. Telo često pamti ono što nije izrečeno, pa se tenzija prenosi i u spavaću sobu, gde se javlja distanca, izbegavanje ili rutina bez strasti.

Sa druge strane, bliskost ne znači samo razgovor o problemima, već i male svakodnevne gestove – dodir, pažnju, humor i osećaj prisutnosti. Parovi koji održavaju emocionalnu povezanost često imaju stabilniji i kvalitetniji seksualni život, čak i nakon mnogo godina veze.

Nedostatak bliskosti često jeste jedan od najvećih neprijatelja seksualne intime, ali ne i nepremostiv problem. Kada se emocionalna veza ponovo gradi, seksualna bliskost najčešće prirodno sledi. U osnovi, seksualna želja retko nestaje sama od sebe – ona se gasi tamo gde prestaje osećaj povezanosti.

Autor: S.Paunović