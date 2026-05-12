'A kada će beba?' - pitanje koje ženama i dalje zvuči kao pritisak, a ne kao ljubav!

Kada majka od partnera suptilno insistira na unučetu, granice veze počinju da se brišu: zašto društvo i dalje teško prihvata parove koji možda nikada ne žele decu?

Prvi put je rekla kroz osmeh, uz kafu i kolače: „Jao, jedva čekam da opet postanem baka.“ Drugi put je već pokazivala slike bebe svoje ćerke. Treći put je uzdahnula: „Vreme brzo prolazi.“ Iako nijedna rečenica nije direktna, poruka je potpuno jasna. Mnogi parovi danas ne osećaju otvoreni pritisak da imaju decu — već onu mnogo perfidniju verziju, upakovanu u emociju, očekivanje i porodičnu tradiciju.

Problem nastaje kada želja roditelja počne da se ponaša kao obaveza njihove dece. Posebno kada par još ni sam nije siguran šta želi. Neki ljudi maštaju o roditeljstvu od detinjstva, dok drugi iskreno ne osećaju potrebu za tim životom. I jedno i drugo je legitimno. Međutim, društvo i dalje često tretira odluku da nemaš decu kao fazu, sebičnost ili emocionalnu nezrelost, umesto kao lični izbor koji ne ugrožava nikoga.

Najveći teret tog pritiska gotovo uvek završi na ženi. Kada muškarac kaže da ne želi decu, okolina ga često doživljava kao „večnog momka“. Kada isto kaže žena, reakcije postaju mnogo oštrije: „Predomislićeš se“, „To nije prirodno“, „Ko će da ti donese čašu vode kad ostariš?“ Kao da se ženska vrednost i dalje meri kroz majčinstvo, a ne kroz njene stvarne želje, ambicije i pravo na izbor.

Posebno je problematično kada se porodica partnera meša u temu koja bi trebalo da ostane isključivo između dvoje ljudi. Materica nije porodični projekat, niti je nečije telo prostor za tuđa očekivanja. Iza mnogih „bezazlenih“ pitanja krije se ozbiljan pritisak koji može da izazove anksioznost, svađe u vezi i osećaj krivice kod osoba koje jednostavno ne vide sebe kao roditelje.

Sve više parova danas otvoreno govori o tome da ljubav, stabilnost i smisao života ne moraju nužno da uključuju decu. I to ne znači da mrze porodicu, da su hladni ili sebični — već samo da drugačije zamišljaju svoju budućnost. Možda je upravo to znak emocionalne zrelosti: da ljudi konačno biraju život koji zaista žele, umesto onog koji im društvo decenijama nameće kao jedini ispravan.

Autor: S.Paunović