'Tek smo skinuli pelene, a stiže nova beba': Zašto drugi dolazak deteta ume da uzdrma i najstabilnije parove!

Kada žena ostane trudna odmah nakon prve bebe, okolina često govori „ma lako ćete“, dok roditelji pokušavaju da prežive hroničan umor, emotivni haos i osećaj da više nemaju trenutak za sebe

Na papiru zvuči idilično: „Biće mali razmak, pa će deca odrastati zajedno.“ Ali realnost parova koji čekaju drugo dete dok prvo još nije prohodalo ume da izgleda potpuno drugačije. Roditelji koji su tek izašli iz neprospavanih noći, flašica, grčeva i pelena odjednom se ponovo nalaze na početku — samo ovog puta umorniji, iscrpljeniji i sa mnogo manje vremena da udahnu između dve ogromne životne promene.

Mnoge majke priznaju da ih druga trudnoća u tom periodu emocionalno zatekne više nego prva. Telo se još oporavlja od prethodnog porođaja, hormoni nisu ni stigli da se stabilizuju, a svakodnevica već zahteva maksimum energije zbog deteta koje i samo još uvek traži punu pažnju. Upravo zato nije retkost da žene osećaju krivicu — jer ne mogu jednako da se posvete prvom detetu, trudnoći i sebi u isto vreme.

Ni partneri ne prolaze mnogo lakše, iako se o tome ređe govori. Veza često ulazi u fazu preživljavanja: romantiku menjaju rasporedi spavanja, organizacija obroka i konstantni umor. Parovi koji su nekada imali vreme za razgovore, izlaske i spontanost sada pregovaraju ko će uspavati dete, ko ide po pelene i kada će iko konačno odspavati više od četiri sata u kontinuitetu.

Problem je i to što okolina često romantizuje malu razliku između dece. Ljudi vole da kažu: „Ma super je to, posle ste mirni.“ Ali retko ko govori o psihološkom pritisku koji dolazi kada dvoje odraslih pokušava da održi brak, posao, mentalno zdravlje i dvoje veoma male dece pod istim krovom. Umor tada više nije samo fizički — on postaje emotivan, dubok i konstantan.

Ipak, upravo kroz taj haos mnogi parovi nauče koliko su zapravo snažni kao tim. Jer roditeljstvo sa malom razlikom između dece možda jeste iscrpljujuće, ali često donese i potpuno novu bliskost, otpornost i osećaj zajedništva. Samo je važno da roditelji sebi konačno dozvole da priznaju ono što društvo ne voli da čuje: nije svaki trenutak sa malom decom magičan — neki su jednostavno brutalno teški.

Autor: S.Paunović