TEK ROĐENA BEBA PREŽIVELA JE OPERACIJU SRCA Prvi zagrljaj i njena reakcija na mamu rasplakali su svet! (VIDEO)

Video koji prikazuje emotivni trenutak kada novopečeni roditelji prvi put drže svoju jednomesečnu ćerku, Opal, nakon što je preživela visoko rizičnu operaciju na otvorenom srcu, raznežio je milione ljudi širom sveta.

Malena Opal, i dalje okružena medicinskom opremom, postala je simbol snage i borbe za život.

Njena priča, praćena snimkom na kojem nosi roze mašnicu dok je po prvi put u naručju svojih roditelja, izazvala je buru emocija na društvenim mrežama.

Prvo u majčinom naručju, Opal je čula reči: "Da li znaš koliko te mama voli? Volim te više od svega."

Mommy & Daddy's first time holding Opal after her life saving open heart surgery 🫶



pic.twitter.com/FXZscb2nNb