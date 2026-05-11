Kada najbolja drugarica sabotira partnerku svog prijatelja - a on se pravi da ne vidi problem!

Iza „zaštitničkog“ ponašanja često se krije potreba za kontrolom, ljubomora i narcisoidna potreba da zauvek ostane najvažnija žena u njegovom životu.

Na početku sve deluje bezazleno. Njegova najbolja drugarica je „tu odavno“, zna ga godinama i ima posebno mesto u njegovom životu. Ali vrlo brzo partnerka počinje da primećuje sitne, neprijatne detalje: hladne komentare, pasivno-agresivne šale, ignorisanje u društvu ili konstantno podsećanje na to koliko njih dvoje imaju posebnu povezanost. Problem postaje ozbiljan onda kada muškarac sve to relativizuje i ponaša se kao da njegova reakcija uopšte nije potrebna.

Narcisoidne osobe često teško podnose trenutak kada više nisu centar nečijeg sveta. Kod nekih žena to se posebno vidi u odnosima sa muškim prijateljima kojima su godinama bile emocionalno najvažnija figura. Dolazak partnerke tada ne doživljavaju kao normalnu životnu promenu, već kao pretnju sopstvenom mestu, pažnji i kontroli koju su imale. I umesto otvorenog konflikta, biraju mnogo suptilnije metode — podsmevanje, potcenjivanje, emocionalne igrice i konstantno testiranje granica nove veze.

Najgori deo cele situacije često nije čak ni ponašanje same drugarice, već potpuna pasivnost muškarca koji odbija da vidi problem. Rečenice poput „ma takva je ona“ ili „preteruješ“ kod partnerke stvaraju osećaj usamljenosti i poniženja. Jer kada osoba koju voliš ne postavi granicu prema nekome ko te konstantno omalovažava, poruka koju nesvesno šalje jeste da tvoja osećanja nisu dovoljno važna.

Posebno je problematično kada narcisoidna drugarica pokušava da zadrži emocionalnu dominaciju kroz konstantnu dostupnost. Ona očekuje da bude prioritet, traži pažnju i ponaša se kao da ima pravo na njegovo vreme više nego partnerka. Takav odnos često stvara emotivni trougao u kojem partnerka polako počinje da se oseća kao višak u sopstvenoj vezi.

Zdrava prijateljstva nikada ne ugrožavaju partnerski odnos — ona ga poštuju. Problem nastaje kada neko ne može da prihvati da više nije broj jedan u nečijem emotivnom životu. A još veći kada osoba koja bi trebalo da zaštiti svoju vezu uporno odbija da reaguje. Jer nekada nije najveći problem toksična osoba sa strane, već partner koji uporno bira komfor izbegavanja konflikta umesto poštovanja žene sa kojom je odlučio da gradi život.

Autor: S.Paunović