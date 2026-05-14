ZAŠTO MUŠKARCI GUBE ŽELJU ZA INTIMNIM ODNOSIMA? Razlozi su mnogo dublji nego što većina misli!

Stres, pritisak i emotivni problemi često utiču na muškarce više nego što su spremni da priznaju.

Iako se često veruje da muškarci gotovo uvek imaju potrebu za intimnim odnosima, realnost je potpuno drugačija. Stručnjaci upozoravaju da i muškarci prolaze kroz periode smanjene želje, ali o tome mnogo ređe govore zbog pritiska društva i očekivanja da uvek budu sigurni u sebe i raspoloženi za bliskost.

Jedan od glavnih razloga jeste stres. Finansijski problemi, poslovni pritisci, umor i svakodnevna odgovornost mogu ozbiljno uticati na psihičko stanje muškarca. Kada je glava konstantno opterećena brigama, telo često reaguje povlačenjem i gubitkom potrebe za intimnošću, bez obzira na emocije prema partnerki.

Veliki uticaj ima i samopouzdanje. Mnogi muškarci teško podnose osećaj neuspeha, bilo da je reč o poslu, izgledu ili životnim ciljevima. Kada se osećaju nesigurno ili nezadovoljno sobom, to se često direktno odražava i na njihov intimni život. Upravo zato povlačenje ne mora da znači nedostatak ljubavi ili privlačnosti prema partnerki.

Emotivna udaljenost takođe može biti ozbiljan problem. Iako muškarci ređe otvoreno govore o osećanjima, i njima su potrebni pažnja, razumevanje i osećaj prihvaćenosti. Konstantne svađe, kritike ili nedostatak podrške mogu stvoriti pritisak zbog kog partner počinje da izbegava bliskost i intimu.

Na smanjenu želju često utiču i zdravstveni faktori poput manjka sna, loše ishrane, hormona ili preteranog umora. Stručnjaci ističu da je važno problem ne ignorisati i ne tumačiti ga odmah kao kraj emocija. Otvoren razgovor, manje pritiska i više međusobnog razumevanja često su prvi korak ka vraćanju bliskosti i kvalitetnijem odnosu.

Autor: S.Paunović