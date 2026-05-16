Ključne su tri stvari: Zašto muškarci napuštaju izuzetne žene

Otac psihoanalize smatrao je da nesvesni procesi vode naše odluke i ponašanje.

Teorije legendarnog psihijatra Sigmunda Frojda objašnjavaju zašto muškarci napuštaju žene koje su izuzetne.

U svetlu Frojdove psihoanalize postoje tri ključne ideje za ovaj postupak.

"Ako par prestane da se svađa, ljubav je nestala."

Frojd veruje da odsustvo sukoba može usporiti razvoj veze. Zdrava komunikacija i konstruktivne rasprave su ključ za održavanje ljubavi i rešavanje problema.

"LJudska priroda teži onome što ne može da postigne."

Na početku veze postoji uzbuđenje i neizvesnost. Kada odnos postane stabilan, interesovanje može opasti, jer smo već postigli ono što želimo.

Frojd sugeriše da je važno održati intrige i interesovanje u vezi.

"Ko voli mnoge, poznaje žene, ko voli jednu poznaje ljubav."

Smatra da prava ljubav znači ostati sa nekim iz želje, ne iz navike ili straha od gubitka. LJubav stvara snažnu vezu koja održava vezu, čak i u teškim vremenima.

Autor: S.M.