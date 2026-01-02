VELIKI NOVOGODIŠNJI INTERVJU MILOŠA VUČEVIĆA ZA PINK.RS - O ličnim i poslovnim željama, izazovima, ali i planovima za 2026. godinu! 'Nastavićemo da gradimo politiku zasnovanu na radu, rezultatima i odgovornosti!'

Najvažnije odluke i procesi su oni kojima smo sačuvali mir, stabilnost i slobodarski duh naše zemlje, rekao je predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, u velikom novogodišnjem intervjuu za portal Pink.rs.

Kada se osvrnemo na godinu za nama, koje ste političke odluke ili projekte u 2025. godini smatrali najvažnijim za stranku, ali i za državu?

- Kada govorimo o 2025. godini, za državu Srbiju, ali i za nas u Srpskoj naprednoj stranci, najvažnije odluke i procesi bili su oni kojima smo sačuvali mir, stabilnost i slobodarski duh naše zemlje. Pre svega, ključna politička činjenica jeste da smo zajedno sa narodom sprečili pokušaj sprovođenja obojene revolucije, koju su blokaderi i oni koji Srbiji ne žele dobro pokušali da sprovedu sa ciljem da nasiljem dođu na vlast. Narod je poručio da ne želi nasilje i blokade, već marljiv, odgovoran i ozbiljan rad i sigurnu budućnost za svoju decu.

- Paralelno, nastavili smo projekte koji jačaju državu - ekonomski rast, nova radna mesta, ulaganja u infrastrukturu, zdravstvo i obrazovanje, kao i očuvanje nacionalnih i državnih interesa u složenim međunarodnim okolnostima.

- Ukratko, 2025. godina je bila godina u kojoj je većinska, pristojna Srbija jasno rekla da želi mir, stabilnost i rad, a ne nasilje i blokade. To je pobeda slobodarske, nezavisne i samostalne politike Srbije čiji je idejni tvorac predsednik Aleksandar Vučić, zajedno sa svim našim građanima, i za nas je to obaveza da nastavimo još odgovornije da radimo u interesu naroda.

Šta je po Vašem mišljenju bila najveća lekcija koju je politički život u Srbiji doneo i kako ćete je iskoristiti u narednoj godini?

- Imali smo priliku da vidimo blokadere i deo opozicije koji su sprovodili blokade, izazivali nasilje, upadali u institucije i napadali slobodarsku Srbiju, koja želi sama da odlučuje o svojoj budućnosti. S druge strane, jasno se pokazala većinska Srbija, ljudi koji svakog jutra ustaju, rade, brinu o porodici i očekuju da država bude stabilna i uređena.

- Poruka je potpuno jasna: blokaderi i nasilnici nikada ne mogu pobediti radne, vredne i marljive ljude. U narednoj godini nastavićemo da gradimo politiku zasnovanu na radu, rezultatima i odgovornosti. Naša obaveza je da toj tihoj, pristojnoj većini uzvratimo podrškom i konkretnim delima.

Kako vidite ulogu SNS-a u 2026. godini, da li planirate osvežavanje unutar stranke, nove ideje, reforme ili poruke biračima?

- U 2026. godini ulogu Srpske napredne stranke vidim kao ulogu stuba stabilnosti, odgovornosti i državotvorne politike. SNS mora da ostane snažna i organizovana stranka koja nosi odgovornost za državu, ali i politička snaga koja ima kapacitet da se unapređuje i prilagođava vremenu u kom živimo. Osvežavanje unutar stranke je neophodno i prirodno. SNS mora da bude stranka rezultata, a ne funkcija.

- Naše politike će i u 2026. godini biti čvrsto oslonjene na viziju i politiku predsednika Aleksandra Vučića, politiku koja čuva Srbiju, brine o narodu i ne podleže pritiscima, već gradi jaku i stabilnu državu, ekonomiju, mir i sigurnost. Poruka biračima ostaje jasna: Srbiji su potrebni mir, stabilnost i kontinuitet. Potrebna je država koja zna šta radi i ima snage da donosi odgovorne odluke. SNS će nastaviti da nudi rad, red i odgovornost.

U predstojećoj godini, šta poručujete mladima koji prate politiku, imate li posebnu poruku nade ili poziv na angažman?

- U predstojećoj godini poruka svima koji prate politiku, a posebno onima koji tek ulaze u javni život, jeste da se ne povlače pred bukom i nasilnicima, već da veruju u snagu znanja, rada i odgovornosti. Srbiji su potrebni ljudi koji misle svojom glavom, koji žele vredno i marljivo da rade.

- Politika ne treba da bude prostor sukoba i isključivosti, već mesto gde se ideje sučeljavaju, gde se uči i preuzima odgovornost. Svako ko ima energiju, znanje i volju da doprinese, bilo kroz lokalne inicijative, struku, privredu, nauku ili javni dijalog, ima mesto u izgradnji našeg društva.

- Poruka nade je jednostavna: budućnost Srbije gradi se mirom i radom. Poziv na angažman jeste da se u tom procesu učestvuje odgovorno, strpljivo i sa svešću da je država zajednički dom svih nas.

Tokom prazničnih dana, šta je za Vas lično najvažnije – odmor i porodica, ili planovi i pripreme za politiku i budućnost?

- Praznični dani su vreme za porodicu, mir i duhovnost, jer upravo iz tih vrednosti crpimo snagu za sve što radimo. Porodica nas podseća zašto je važno da budemo odgovorni, strpljivi i posvećeni, jer politika nije cilj sama po sebi, već služba u interesu naroda i budućih generacija.

- Služenje državi i narodu jeste najveća čast, ali i najveća obaveza koju jedan čovek može da ima. Zato i tokom praznika, mirnije i tiše, razmišljamo još odgovornije o izazovima koji su pred Srbijom i o odlukama koje moraju da se donose u interesu građana.

- Taj osećaj dužnosti i odgovornosti prema državi najbolje oslikava politika predsednika Aleksandra Vučića, politika koja Srbiju doživljava kao svoju kuću i zna da se poverenje građana mora svakog dana opravdavati radom. Zato su praznici prilika da budemo sa najbližima, ali i da se još jasnije podsetimo zašto smo tu, da služimo Srbiji i njenim građanima časno, odgovorno i posvećeno.

Kako balansirate između odgovornosti prema državi i ličnih želja za praznike? Ima li nešto što jedva čekate da uradite sasvim privatno, kao građanin?

- Za mene su praznici prilika da budemo sa svojom porodicom i podsetimo se na osnovne vrednosti – rad, poštenje, strpljenje i veru u vrednost truda i rada. To su momenti koji nas vraćaju na temelje i pomažu da jasnije vidimo smisao onoga što radimo.Kao građanin, najviše se radujem tim jednostavnim stvarima - razgovoru, tišini, šetnji, običnom porodičnom ručku. Ništa spektakularno, ali upravo to daje snagu. A potom se vraćate poslu sa još većom energijom i svešću da je rad za Srbiju najveća čast i dužnost.

S obzirom na globalne izazove, evrointegracije, ekonomiju, bezbednost – u kom pravcu vidite Srbiju kroz godinu, dve, i koja je uloga SNS-a na tom putu?

- Naredna godina biće za Srbiju ključna i verujem da će u istoriji biti upamćena kao jedna od najboljih, jer će predstavljati rezultat kontinuiranog rada, posvećenosti i napora koje svi zajedno ulažemo.

- Naše strateško opredeljenje jeste da postanemo punopravna članica Evropske unije, i evrointegracije ostaju važan pravac delovanja. Vidimo ih kao priliku da se unapredi život naših građana, uz očuvanje samostalnog odlučivanja i balansirane spoljne politike koja čuva stabilnost zemlje.

- Ekonomija je temelj: rast, nova radna mesta, EKSPO, investicije u infrastrukturu, energetiku, zdravstvo i obrazovanje ostaju prioritet. Samo ekonomski jaka Srbija može biti bezbedna i stabilna. Bezbednost građana nema alternativu, Srbija mora da ostane faktor mira i stub stabilnosti u regionu.

- Srpska napredna stranka štiti interese građana i garantuje napredak. Srbiju vidimo kao jaču, stabilniju i poštovanu državu, a SNS kao snagu koja tu politiku nosi i odgovorno brani.

Kako planirate da SNS ostane blizak običnim ljudima, da li postoje konkretni programi ili inicijative u narednim mesecima koje će značiti za njihov svakodnevni život?

- Srpska napredna stranka je stranka naroda, tu smo da slušamo, razumemo i radimo u njihovom interesu. Naš zadatak je da čujemo njihove probleme i da radimo na konkretnim rešenjima koja poboljšavaju život svakog građanina.

- U narednim mesecima nastavićemo da ulažemo u infrastrukturu, škole, zdravstvo, puteve i lokalne zajednice, kao i da podržavamo porodice, penzionere i mlade. Poseban akcenat stavljamo na projekte koji otvaraju radna mesta, jačaju privredu i donose vidljiv napredak u svakodnevnom životu ljudi. SNS je stranka koja sluša, reaguje i donosi rezultate. Građani treba da vide da njihov glas ima težinu i da se život menja na bolje, kroz konkretan rad države, stabilnost i ozbiljnost.

Novogodišnji praznici su vreme nade i optimizma. Šta poručujete građanima Srbije koji sumnjaju u bolje sutra, posebno onima koji se osećaju nezadovoljno?

- Poručujem svim građanima da ne sumnjaju, Srbija svakog dana ide napred. Otvara nove fabrike, autoputeve, škole i bolnice, a napredak je vidljiv u svakom domu.

- Život nije uvek lak, ali država je tu za građane, da gradi ekonomiju, otvara fabrike i radna mesta, modernizuje puteve i škole, unapređuje zdravstvo, i štiti svaki dom.Verujte u sopstveni rad i trud, a država će biti tu kao podrška i garancija stabilnosti. Zajedno gradimo bolje sutra, jer ništa nije draže od Srbije!

Na kraju, kada se osvrnete na 2025. i pogledate u 2026. kroz prizmu novog početka, koja je Vaša lična novogodišnja želja, a koja za Srbiju?

- Kada se osvrnemo na 2025. godinu, vidimo da je bila godina izazova, ali i godina u kojoj je većinska Srbija jasno pokazala da želi mir, stabilnost i odgovoran rad. Taj kontinuitet je naš najveći uspeh i temelj na kojem ćemo graditi budućnost. Sebi želim samo zdravlje i snagu da nastavim da radim za Srbiju, kao što sam to uvek činio. Služiti državi i narodu je za mene najveća čast!

- A za Srbiju želim jasno i snažno - mir, stabilnost, ekonomski napredak i da svaki građanin oseti konkretan rezultat rada države. Želim da svi osete da država radi za njih, da Srbija bude sigurna, jaka i poštovana, i da zajedno stvaramo napredniju budućnost.

Autor: Aleksandra Aras