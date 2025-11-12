KAD ČUJETE DA PONOŠ DRŽI LEKCIJE O GENERALŠTABU, TO JE ČOVEK DA POČUPA SEBI KOSU, JA NE MOGU JER JE NEMAM! Vučević o fabrici laži opozicionara: Umesto da ga obnovimo, mi ćemo još 20 generacija da ga držimo srušenim!?

Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja, učestvovao je na samitu koji organizuje medijska kuća Euronjuz.

Vučević je govorio o važnim društvenim i političkim temama, među kojima je bilo i pitanje Generalštaba.

-Što se pravimo svi licemeri? Ne postoji država koja ne pravi dogovore ekonomske koji imaju političke reperkusije. Ustupak je da sačuvate državu, da vas ne izbrišu, da ekonomski napredujete, da preživimo kao narod i država iskušenja. Polazimo od idealizacije države, koji rade oni koji sebe definišu na kvazi desničare. Nije pitanje davanja, pitanje je prodaje, saradnje. Mislite da ostale države to ne rade. Mislite da smo robovi i kolonije ako tako nešto radimo. Ne, nego je dobro da kad smo sve fabrike prodali, iza scene sve delili, a gubili Crnu Goru, a otimali nam Kosovo. Kad čujete da Ponoš drži lekcije o Generalštabu, to je stvarno čovek da počupa sebi kosu, ja ne mogu jer je nemam. Oni su proglasili srušeni objekat da je oličenje nacionalnog ponosa. A da ne pričam da su 2006. godine stavili zaštitu na srušen objekat da je spomenik kulture. I umesto da ga obnovimo, mi ćemo još 20 generacija da ga držimo srušenom. Pa valjda je obnova uspeh. Ne zaboravljajući žrtve, nazivajući ono što nam se desilo agresijom, sve su radili pogrešno- rekao je lider SNS.

On je dalje naveo da je za ekonomske dogovore koji imaju političke pluseve za našu državu, te da nema problem to da kaže.

- Šta je loše da Tramp dođe sa investicijom u Beograd? Treba da ode u Zagreb, tad će biti bolje? Pa oni bi se obradovali da dođe. Pedalj KiM, očuvanje Republike Srpske, sve je uspeh za nas- zaključio je.

Autor: Iva Besarabić