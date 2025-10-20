'MIHAJLO JE PATRIOTA, NEĆE GA SLOMITI LAŽI' Vučević o napadima na sina: Sada bolje razumem sa čime se predsednika Vučić godinama suočava

AKTUELNO

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom učestalih napada na njegovog sina, kao i na porodicu Aleksandra Vučića protiv koje se godinama sprovode negativne kampanje na njega i njegove najbliže.

Kako je istakao Vučević, nakon napada na njega i njegovu porodicu bolje razume situaciju sa kojom se predsednik Vučić godinama suočava.


"Zbog svih napada na mene i moju porodicu možda za nijansu bolje razumem Aleksandra Vučića čija porodica je već godinama meta najstrašnije negativne kampanje", rekao je lider SNS.

Vučevič je izjavio da je njegov sin Mihajlo patriota i da laži koje opozicija i blokaderi pričaju o njemu ne uspevaju da ga demotivišu i uplaše.

"Moj sin Mihailo je patriota i laži koje svakodnevno pišu o njemu ne uspevaju da ga demotivišu ili uplaše", rekao je Miloš Vučević.

