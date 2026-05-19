Koliko je se*s zapravo važan za srećnu vezu? Stručnjaci dali nedvosmislen odgovor!

Ljubav, bliskost i intimnost: Evo šta zaista održava partnere zajedno.

Kada se govori o srećnim vezama, jedno pitanje gotovo uvek izaziva pažnju – koliko je seks zapravo važan za kvalitet odnosa? Dok jedni tvrde da je ključ uspešne veze upravo dobra intimnost, drugi smatraju da su poverenje, poštovanje i komunikacija mnogo važniji. Stručnjaci ističu da istina zapravo leži negde između.

Psiholozi objašnjavaju da fizička bliskost ima važnu ulogu jer partnerima pomaže da održe povezanost, nežnost i osećaj bliskosti. Intimni odnosi često smanjuju stres, popravljaju raspoloženje i jačaju emocionalnu vezu između dvoje ljudi. Ipak, naglašavaju da učestalost odnosa nije isto što i kvalitet veze, i da ne postoji idealna brojka koja važi za sve parove.

Mnogi parovi nakon nekoliko godina veze prolaze kroz faze u kojima strast nije ista kao na početku. Obaveze, posao, umor i svakodnevni stres često utiču na intimni život više nego što ljudi žele da priznaju. Upravo zato stručnjaci savetuju partnerima da otvoreno razgovaraju o svojim potrebama, očekivanjima i emocijama, umesto da probleme guraju pod tepih.

Zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako su parovi koji neguju nežnost van spavaće sobe često zadovoljniji vezom. Zagrljaji, poljupci, pažnja i male svakodnevne sitnice stvaraju osećaj sigurnosti i povezanosti koji je podjednako važan kao fizička privlačnost. Mnogi terapeuti tvrde da kvalitetna komunikacija često rešava više problema nego sama strast.

Na kraju, stručnjaci poručuju da srećna veza ne zavisi samo od intime, ali da ona svakako predstavlja važan deo partnerskog odnosa. Najzadovoljniji parovi uglavnom nisu oni koji imaju „savršenu“ vezu, već oni koji umeju da se razumeju, podrže i ostanu bliski čak i kada život postane haotičan.

Autor: S.Paunović