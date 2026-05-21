KOJI TIP LIČNOSTI NAJČEŠĆE VARA? Psiholozi otkrivaju obrasce koji mogu unapred otkriti neverstvo!

Nije sve u prilici — stručnjaci tvrde da određeni obrasci ponašanja mogu ukazati na sklonost ka varanju.

Neverstvo je jedna od najosetljivijih tema u vezama, ali i jedna od najčešće analiziranih. Iako ne postoji siguran tip ličnosti koji vara, psiholozi ističu da određene osobine i obrasci ponašanja mogu povećati rizik od neverstva. Ključ, kažu stručnjaci, nije u horoskopu ili slučaju, već u načinu na koji osoba doživljava odnose, obaveze i sopstvene emocije.

Jedan od obrazaca koji se često pominje jeste potreba za stalnom potvrdom i pažnjom. Osobe koje imaju nisko samopouzdanje, ali ga hrane kroz pažnju drugih, mogu biti sklonije traženju validacije van veze. U takvim slučajevima, neverstvo ne proizlazi nužno iz nezadovoljstva partnerom, već iz unutrašnje potrebe za osećajem vrednosti.

Drugi čest faktor je impulsivnost. Ljudi koji teško kontrolišu trenutne želje i donose odluke bez razmišljanja o posledicama, statistički imaju veću verovatnoću da uđu u rizična ponašanja, uključujući i varanje. Kod njih emocija trenutka često nadjača dugoročne posledice.

Takođe, osobe sa izraženom potrebom za novitetima i uzbuđenjem mogu biti u većem riziku od neverstva. Rutina im brzo postaje zamorna, pa konstantno traže novu stimulaciju — bilo emocionalnu, mentalnu ili fizičku. To ne znači da će svaka takva osoba varati, ali da im je potreba za nečim novim jače izražena nego kod drugih.

Psiholozi posebno naglašavaju i emocionalnu nezrelost kao važan faktor. Ljudi koji izbegavaju otvorenu komunikaciju, ne rešavaju konflikte i beže od odgovornosti u vezi, češće ulaze u paralelne odnose umesto da se suoče sa problemima u postojećem.

Na kraju, stručnjaci upozoravaju da nijedan tip ličnosti ne garantuje neverstvo, ali kombinacija navika, emocionalnih obrazaca i načina rešavanja problema može povećati rizik. Prava zaštita odnosa, kažu, nije kontrola partnera — već iskrena komunikacija i emocionalna stabilnost obe strane.

Autor: S.Paunović