Zašto se žene lepe za zauzete? Stručnjaci otkrivaju kako 'zabranjena ljubav' pojačava privlačnost

U ljubavnoj psihologiji često se pominje fenomen romantičnog rivalstva. U jednoj studiji sa Univerziteta “Oklahoma State” pokazano je da je čak 90 odsto slobodnih žena pokazalo interesovanje za muškarca koji je već u emotivnoj vezi, dok je taj procenat znatno niži kada se isti muškarac predstavi kao slobodan.

Stručnjaci to objašnjavaju “efektom društvenog dokaza” — idejom da osoba koja je već u vezi nesvesno deluje vrednije, stabilnije i emocionalno zrelije, jer je već “prošla izbor” druge osobe.

Kada tuđa veza postane nesvesni dokaz privlačnosti

U ljubavi često ne biramo samo srcem, već i percepcijom vrednosti. Kada je neko već zauzet, njegov status može stvoriti utisak da poseduje osobine koje ga čine poželjnijim: posvećenost, sigurnost i emocionalnu stabilnost.

Upravo zato, kod nekih žena se javlja dodatna radoznalost i interesovanje — ne zato što je situacija idealna, već zato što deluje “potvrđeno” kroz tuđe iskustvo.

Za pojedine žene, ovakvi odnosi deluju jednostavnije i manje zahtevno. Kada je muškarac već u vezi, odnos može da ima jasne granice i da ne uključuje pritisak zajedničke budućnosti, planiranja ili svakodnevnih obaveza.

Takva dinamika nekima pruža osećaj slobode — bliskost postoji, ali bez potpune emotivne i životne zavisnosti. U takvim situacijama ljubav često izgleda kao “pauza od obaveza”, a ne kao klasična veza.

Zašto neke zauzeti privlače jače nego slobodni?

Ono što je nedostižno često deluje intenzivnije. U ljubavi, element “zabranjenog” može pojačati emocije, stvoriti uzbuđenje i učiniti odnos dramatičnijim nego što zaista jeste.

Tajnovitost, skriveni susreti i osećaj posebnosti mogu dodatno pojačati emotivnu napetost, zbog čega se privlačnost u takvim situacijama često doživljava kao jača nego u stabilnim vezama.



Između želje i realnosti: Gde ovakve priče najčešće vode

Iako ovakvi odnosi mogu delovati uzbudljivo i emotivno intenzivno, često donose neizvesnost i neravnotežu. Nedostatak jasno definisanog odnosa otežava poverenje i stabilnost, a jedna strana neretko ostaje u emotivno drugom planu.

U ljubavi, postupci uvek govore više od obećanja — i zato stručnjaci savetuju da se pažnja usmeri na odnose koji nude jasnoću, dostupnost i ravnotežu, umesto neizvesnosti koja se lako pretvara u emotivnu iscrpljenost.

Autor: Jovana Nerić