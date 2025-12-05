Ove žene u Srbiji imaju pravo na veće penzije: Stavka koja ne ulazi u staž povećava ček

AKTUELNO

Prava koja majke ostvaruju u vezi sa penzijom često se različito tumače, posebno kada je reč o stažu koji se priznaje po osnovu rođenja trećeg deteta. Upravo taj deo propisa izaziva najviše nedoumica, jer se ne primenjuje na isti način kao ostale vrste staža.

Obmanjivao korisnike? Mask dobio kaznu od 120 miliona evraMajke koje imaju troje dece ostvaruju pravo na dodatne dve godine staža, ali ovaj staž se ne računa kao uslov za odlazak u penziju. Iako zvuči kao povlastica koja omogućava raniju penziju, u praksi, ovaj staž ima potpuno drugačiju svrhu – utiče samo na visinu buduće penzije.

Reč je o tzv. "posebnom stažu", koji se razlikuje od staža osiguranja. Za ostvarivanje prava na penziju, zakon traži određeni broj godina staža osiguranja, a dve godine po osnovu trećeg deteta ne ulaze u taj kriterijum. Drugim rečima, majka i dalje mora da odradi propisani broj godina radnog staža, bez skraćenja perioda do penzionisanja.

Ipak, ovaj staž nije beznačajan. Kada se jednom stekne uslov za odlazak u penziju, posebni staž ulazi u obračun ukupne penzijske osnovice. To znači da se on koristi kao faktor za povećanje konačnog iznosa penzije, što može imati pozitivnu finansijsku posledicu na dugoročni prihod.

Praktično, dve godine staža po osnovu trećeg deteta:

Ovo pravo se priznaje automatski majkama troje dece, ali samo kao finansijska podrška u vidu većeg iznosa penzije, a ne kao mogućnost ranijeg penzionisanja, piše Mondo

