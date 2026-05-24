Zaboravite stereotipe: Nauka potvrdila, evo kada je ženska želja najizraženija

Seksualni nagon kod ljudi ne zavisi isključivo od hormona, već od čitavog niza bioloških, psiholoških i socijalnih faktora. Iako se često smatra da je libido kod žena pod snažnim uticajem ciklusa i starosti, posebno nakon menopauze kada prirodno dolazi do njegovog pada, nauka pokazuje da je slika mnogo složenija nego što se ranije pretpostavljalo.

Dugo su istraživanja pokušavala da precizno utvrde vezu između hormonalnih promena tokom menstrualnog ciklusa i seksualne želje, ali rezultati su često bili neujednačeni i nedovoljno pouzdani. Tek pojedine novije studije počele su da ukazuju na određene obrasce, dok se i dalje naglašava da libido ne može biti objašnjen samo hormonima, već i spoljašnjim okolnostima i individualnim razlikama.

Hormoni i složenost ženske seksualne želje

Iako se ranije verovalo da hormonske promene imaju presudan uticaj na žensku seksualnu želju, savremena istraživanja ukazuju na to da je ta veza znatno kompleksnija. Studija objavljena 2013. godine u časopisu "Hormones and Behavior" navodi dokaze o postojanju korelacije između hormonalnih nivoa i seksualnog nagona, ali uz napomenu da se rezultati ne mogu posmatrati izolovano.

Prema dostupnim podacima, libido kod žena ne prati jednostavan obrazac niti se može svesti na određeni deo ciklusa. Umesto toga, on varira u zavisnosti od kombinacije fizioloških promena, emocionalnog stanja i svakodnevnih okolnosti.

Istraživači naglašavaju da su ranije pretpostavke često bile previše pojednostavljene, zbog čega je dobijanje jasnih i univerzalnih zaključaka o ženskom libidu i dalje izazov za nauku.

Kad je želja najizraženija?

Suprotno popularnim uverenjima, seksualna želja kod žena ne mora biti najizraženija tokom vikenda ili u unapred očekivanim periodima. Novija posmatranja ukazuju na to da se intenzitet libida često vezuje za specifične faze menstrualnog ciklusa, a ne za spoljne faktore poput dana u nedelji.

Najizraženiji nivo seksualne želje, prema ovim nalazima, javlja se neposredno pre i tokom plodnih dana, kao i ubrzo nakon završetka ciklusa. Ovaj obrazac se objašnjava prirodnim hormonskim oscilacijama koje utiču na energiju i raspoloženje.

Međutim, naučnici ističu da ni ovaj obrazac nije univerzalan, jer individualne razlike mogu značajno uticati na to kako se libido ispoljava kod svake osobe.

Spoljašnji faktori i razlike u ponašanju

Pored biologije, na seksualni nagon utiču i brojni spoljašnji faktori kao što su stres, kvalitet odnosa, emocionalna povezanost i svakodnevne obaveze. Zbog toga se libido ne može posmatrati kao konstantna ili predvidiva kategorija.

Istraživanja sprovedena na većim grupama žena pokazala su i određene obrasce u vezi sa danima u nedelji kada dolazi do veće seksualne aktivnosti. Kod slobodnih žena češće se beleži veća aktivnost početkom i sredinom nedelje, dok žene u partnerskim vezama češće biraju kraj radne nedelje i vikend.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da se ovi nalazi ne mogu shvatiti kao pravilo, već kao statistički uočeni trendovi koji variraju u zavisnosti od životnih okolnosti i ličnih preferencija.



Autor: Jovana Nerić