KAŽE SVE ŠTO ŽELITE DA ČUJETE, A NE MENJA NIŠTA: Ovako izgleda muškarac koji je jak na rečima, a slab na delima.

Poruke pune pažnje, obećanja o budućnosti i povremeni naleti emocija često stvaraju iluziju veze — ali ozbiljna namera i dalje ne postoji.

Postoje muškarci koji savršeno znaju šta žena želi da čuje. Govore o emocijama, zajedničkim planovima, budućnosti i povezanosti, ostavljajući utisak da je ozbiljna veza samo pitanje vremena. Međutim, kada dođe trenutak da svoja osećanja potvrde konkretnim postupcima, oni nestaju, povlače se ili izbegavaju bilo kakvu jasnu definiciju odnosa.

U takvim odnosima žena često ostaje zarobljena između nade i zbunjenosti. Svaki njegov povratak budi verovanje da će ovog puta biti drugačije, dok svaki nestanak ostavlja nova pitanja i nesigurnost. Problem je u tome što reči stvaraju emotivnu bliskost, ali dela otkrivaju stvarnu nameru. Kada neko mesecima ili godinama izbegava ozbiljan razgovor o vezi, odgovor često već postoji — samo nije izgovoren direktno.

Muškarci koji su jaki na rečima, a slabi na delima često održavaju odnos taman toliko da ne izgube pažnju osobe sa druge strane. Javljaju se kada osete distancu, šalju poruke pune emocija, obećavaju viđanja i promene, ali konkretni koraci ka stabilnoj vezi stalno izostaju. Upravo ta povremena pažnja kod mnogih žena stvara emotivnu zavisnost i potrebu da čekaju pravi trenutak koji nikako da dođe.

Psiholozi često upozoravaju da se ozbiljnost ne meri lepim rečenicama, već doslednošću. Osoba koja zaista želi vezu neće ostavljati prostor za konstantnu neizvesnost, nestajanja i emotivne igre. Kada neko želi da bude deo nečijeg života, to pokazuje kontinuitetom, prisutnošću i spremnošću da jasno kaže šta oseća i šta želi.

Najveći problem ovakvih odnosa jeste što vreme prolazi u iščekivanju promene koja se možda nikada neće dogoditi. Mnoge žene ostaju u emotivnom limbu verujući potencijalu osobe, umesto njenom stvarnom ponašanju. A istina je često veoma jednostavna — čovek koji želi ozbiljno, ne ostavlja osobu do koje mu je stalo u stalnoj sumnji i neizvesnosti.

Autor: S.Paunović