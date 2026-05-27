Psiholozi objašnjavaju: Pravi razlog zašto mislite na bivšeg i posle mnogo godina

Godine prolaze, okolnosti se menjaju, život ide svojim tokom, ali ljudski um ne funkcioniše kao sistem koji jednostavno briše prošlost. Zbog toga je sasvim prirodno da se određene osobe, događaji ili emocije povremeno vraćaju u mislima, čak i kada smo uvereni da smo ih odavno ostavili iza sebe.

To često može da deluju zbunjujuće ili kao znak da nešto u nama još nije završeno. Međutim, psihološki gledano, to ne mora da znači nikakvu emotivnu nedovršenost, već jednostavno način na koji mozak čuva značajna iskustva i pretvara ih u trajne tragove u sećanju.

Zašto se prošlost vraća u mislima?

Sećanja na ljude koji su imali važnu ulogu u našem životu ne nestaju u potpunosti. Ona ostaju prisutna, iako u drugom obliku, i mogu biti aktivirana sasvim običnim okidačima poput mirisa, muzike, mesta ili slučajnog susreta sa osobom koja nas podseća na prošlost.

Upravo zbog toga se često dešava da se uspomene pojave iznenada, u trenucima kada ih najmanje očekujemo. To ne znači da nismo krenuli dalje, već samo da je određeno iskustvo ostavilo dublji emotivni trag.

Važno je razumeti da postojanje sećanja i nastavak života nisu u suprotnosti. Moguće je živeti potpuno ispunjeno u sadašnjosti, a da se prošlost i dalje povremeno javlja u mislima.

Kada misli postanu teret

Problem najčešće ne nastaje zbog samih sećanja, već zbog načina na koji na njih reagujemo. Ljudi često počnu da se preispituju, pitajući se zašto se određene misli vraćaju i da li to znači da nisu zaista nastavili dalje.

Takav unutrašnji dijalog može da stvori nepotreban pritisak i osećaj krivice. Umesto da prihvate da je reč o normalnom procesu pamćenja, mnogi ulaze u borbu sa sopstvenim mislima, što ih dodatno pojačava.

Savremeni pristup emocionalnom zdravlju naglašava važnost prihvatanja, a ne potiskivanja. Misli dolaze i prolaze, a njihova snaga zavisi od pažnje koju im posvećujemo.

Kako se odnositi prema uspomenama?

Stručnjaci ističu da se uspomene često javljaju u periodima umora, stresa ili emocionalne praznine. U tim trenucima mozak se prirodno vraća poznatim obrascima, jer oni zahtevaju najmanje energije za obradu.

Zbog toga problem najčešće nije u samim uspomenama, već u trenutnom emotivnom stanju osobe. Kada se to razume, i odnos prema prošlosti postaje blaži i manje opterećujući.

Umesto pokušaja potpunog potiskivanja, mnogo efikasnije je usmeravanje pažnje na sadašnji život i nova iskustva. Nova svakodnevica postepeno smanjuje značaj starih emocionalnih obrazaca.

Prihvatanje umesto borbe sa prošlošću

Pokušaj potpunog brisanja prošlosti u praksi gotovo nikada ne daje rezultate. Sećanja ostaju deo ličnog iskustva i ne mogu se jednostavno izbrisati, bez obzira na trud.

Ono što zaista donosi promenu jeste prestanak emocionalnog hranjenja tih uspomena kroz stalno vraćanje, analiziranje i zamišljanje alternativnih scenarija. Vremenom, ono što ne dobija pažnju gubi na intenzitetu.

Kada uspomene prestanu da imaju kontrolu nad svakodnevnim emocijama i odlukama, to se smatra znakom unutrašnjeg napretka. To ne znači da su nestale, već da su izgubile moć da utiču na sadašnjost.

Autor: Jovana Nerić