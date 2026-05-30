Stručnjaci otkrili u kojim zanimanjima je prevara najčešća: Rezultati će vas iznenaditi

Poslovi u kojima se vara nisu oni na koje prvo pomislite. Pogledajte šta detektivi i advokati otkrivaju o aferama na radnom mestu.

Britanski privatni detektiv Pol Evans tvrdi da prvi na listi nisu prodavci sa terena, već programeri. Poslovi u kojima se vara najčešće iznenade i ljude koji se decenijama bave razvodima, jer logika nije „ko najviše putuje“, već „ko najlakše briše tragove“.

Zašto baš IT sektor prednjači po neverstvu

Evans je za portal LADbible objasnio da zaposleni u IT-ju imaju ozbiljnu prednost u prikrivanju. Znaju kako da sakriju poruke, naloge i istoriju pretrage. Njihov telefon u ruci u tri ujutru ne izaziva sumnju, jer „posao traži“ stalnu vezu sa ekranom.

Tu je i drugi sloj. Rad od kuće, fleksibilno radno vreme, sastanci preko kamere koji se završavaju u neobično doba. Partneru je teško da postavi jasno pitanje kad ne zna gde prestaje kod, a gde počinje izgovor.

Hoteli, smene i terenski rad

Druga grupa profesija ne krije tragove, već broji prilike. Stjuardese, piloti, terenski prodavci i ugostitelji rade po hotelima i restoranima, sa stalnim novim licima.

Sajt Ashley Madison, poznat po povezivanju ljudi koji traže vanbračne veze, navodi prodaju, zdravstvo, obrazovanje, transport i ugostiteljstvo kao oblasti sa najvećim udelom neverstva među svojim korisnicima.

Greška broj jedan u tumačenju ovih lista. Ne znači da pilot vara više od inženjera, znači da pilot ima više situacija u kojima može da odluči.

Uniforma, adrenalin i duge smene

Američka advokatica za razvode Kejt Simonds dodaje na listu policajce, vatrogasce i pripadnike vojske. Razlog nije sama profesija, već koliko sati provedu rame uz rame sa kolegama, pod stresom i adrenalinom. Iz takve dinamike, kaže, često se rađa emotivna bliskost koja preraste u aferu.

Suština nije u uniformi. Suština je u zajedničkim noćnim smenama, opasnim intervencijama i ručku u kantini gde se priča o stvarima koje partner kod kuće nikad ne čuje.

Zdravstvo, prosveta i podela po polu

Jedno često citirano istraživanje navodi da je oko 21 odsto zdravstvenih radnika priznalo neverstvo partneru. Dugačke smene, dežurstva i emotivno teški slučajevi guraju ljude da pauzu i utehu traže tu, među kolegama koji razumeju jezik posla.

Statistike pokazuju i jasnu podelu po polu. Kod muškaraca se kao rizična oblast najčešće pominju građevina, zanatski poslovi i transport.

Kod žena su to zdravstvo i prosveta, gde se mnogo vremena provodi sa istom grupom kolega, godinama unazad.

Koja zanimanja statistički prednjače u neverstvu

Najčešće se navode IT sektor, prodaja, ugostiteljstvo, avio-industrija, zdravstvo, policija, vojska i transport. Zajednički imenitelj nije plata, već kombinacija stresa, smenskog rada, putovanja i bliskih kolega.

Posao nije presuda

Najveći problem nisu poslovi u kojima se vara – problem je vrlo često ono što se dešava kod kuće.

Psiholozi naglašavaju da odluku o neverstvu nose nezadovoljstvo u vezi, emotivna udaljenost i lične okolnosti, a posao samo daje scenografiju. Inženjer u srećnom braku neće postati neveran zato što zna da obriše poruke.

Ove liste su statistički obrasci, ne dijagnoza za vašeg partnera. Korisne su jer pokazuju gde se prilike gomilaju, ali ne određuju ko će ih iskoristiti.

Za stabilnu vezu i dalje važi ista stara formula, poverenje i razgovor o stvarima koje se inače ne pričaju

Autor: A.A.