Da li je seksualna kompatibilnost važnija od ljubavi? Psiholozi su podeljeni!

Možete nekoga voleti svim srcem, ali šta se dešava kada se vaše želje, potrebe i očekivanja u intimnom životu ne poklapaju? Upravo oko ovog pitanja stručnjaci već godinama vode raspravu.

Ljubav i seksualna kompatibilnost često se posmatraju kao neraskidiva celina, ali u praksi stvari nisu tako jednostavne. Mnogi ljudi pronađu partnera sa kojim dele iste vrednosti, planove i emocije, ali se suoče sa problemom kada je reč o intimnom odnosu. Tada se nameće pitanje koje izaziva brojne polemike – može li ljubav da nadomesti nedostatak seksualne usklađenosti?

Jedan deo psihologa smatra da je emocionalna povezanost temelj svake uspešne veze. Prema njihovom mišljenju, seksualni život prolazi kroz uspone i padove, dok su međusobno poštovanje, poverenje i podrška ono što dugoročno održava odnos. Oni ističu da se mnogi problemi u spavaćoj sobi mogu rešiti otvorenom komunikacijom i spremnošću partnera da razumeju jedno drugo.

Sa druge strane, postoje stručnjaci koji upozoravaju da seksualna kompatibilnost nije luksuz, već važan deo partnerskog odnosa. Kada partneri imaju potpuno različite potrebe, učestalost želje za intimnošću ili različita očekivanja od seksualnog života, vremenom mogu da se jave frustracija, nezadovoljstvo i osećaj odbacivanja. Upravo zato smatraju da se ovaj aspekt veze ne sme zanemarivati.

Istraživanja pokazuju da su parovi najzadovoljniji kada otvoreno razgovaraju o svojim željama, granicama i očekivanjima. Problem najčešće nije u razlikama, već u tome što se o njima ćuti. Mnogi partneri godinama pretpostavljaju šta druga strana želi, umesto da o tome razgovaraju iskreno i bez straha od osude.

Većina stručnjaka slaže se u jednom – ljubav i seksualna kompatibilnost nisu suparnici, već saveznici. Veza u kojoj postoji samo jaka fizička privlačnost retko opstaje bez emocija, baš kao što ni ljubav ne može uvek da nadomesti dugotrajno nezadovoljstvo u intimnom životu. Zato je možda pravo pitanje ne šta je važnije, već kako pronaći ravnotežu između srca, poverenja i želje.

Autor: S.Paunović