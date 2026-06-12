Da li je prevelika iskrenost problem u vezi? Granica između otvorenosti i povređivanja često je tanja nego što mislimo!

Mnogi partneri veruju da je iznošenje baš svega, bez filtera, dokaz bliskosti i poverenja.

Iskrenost se u vezama često posmatra kao temelj zdravog odnosa, ali u praksi stvari nisu uvek tako jednostavne. Iako je otvorena komunikacija ključ poverenja, psiholozi upozoravaju da brutalna iskrenost ponekad može da napravi više štete nego koristi. Pitanje nije samo da li govorimo istinu, već i kako je govorimo.

Mnogi partneri veruju da je iznošenje baš svega, bez filtera, dokaz bliskosti i poverenja. Međutim, potpuna transparentnost u svakom trenutku može dovesti do nepotrebnih konflikata, nesigurnosti i povređenih osećanja. Neke istine, iako realne, nisu uvek konstruktivne ako se izgovore bez empatije i pravog trenutka.

Stručnjaci ističu da je važno razlikovati iskrenost od impulzivnosti. Reći sve što mislimo u trenutku ljutnje ili frustracije često vodi ka rečenicama koje ostavljaju dugotrajan trag. U zdravim vezama, iskrenost se ne meri količinom izrečenog, već sposobnošću da se informacije prenesu na način koji ne uništava emocionalnu sigurnost partnera.

Još jedan izazov prevelike iskrenosti jeste poređenje i surova direktnost. Komentari o izgledu, bivšim partnerima ili nesigurnostima mogu delovati kao istina, ali bez takta lako postaju oružje koje narušava samopouzdanje druge osobe. Zbog toga se često kaže da ljubav nije samo u iskrenosti, već i u obziru.

S druge strane, nedostatak iskrenosti takođe predstavlja problem. Zadržavanje emocija, prećutkivanje važnih stvari ili izbegavanje razgovora može dovesti do udaljavanja i gubitka poverenja. Ključ je, kako psiholozi naglašavaju, u ravnoteži – između iskrenosti koja gradi i reči koje mogu da ruše.

Zato se u savremenim vezama sve češće govori o emocionalnoj inteligenciji u komunikaciji – sposobnosti da budemo iskreni, ali i svesni posledica svojih reči. Jer u ljubavi, nije svaka istina vredna da bude izgovorena na isti način.

Autor: S.Paunović