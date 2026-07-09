Prvi znak da se ljubav hladi? Psiholozi upozoravaju da jedan gest nestaje mnogo pre seksa!

Mnogi parovi i dalje dele dom, planove i svakodnevicu, ali zaboravljaju na poljupce. Stručnjaci smatraju da upravo to može biti važan pokazatelj bliskosti u vezi.

Kada se govori o kvalitetu partnerskog odnosa, pažnja se najčešće usmerava na seksualni život. Međutim, psiholozi ističu da je jedan mnogo jednostavniji gest često bolji pokazatelj emocionalne povezanosti – poljubac. Brojni parovi koji se iskreno vole i dalje dele svakodnevne obaveze, ali vremenom prestaju da se ljube, ne zato što su izgubili osećanja, već zato što su tu naviku potisnuli pod teret svakodnevice.

Posao, briga o deci, kućne obaveze i stres lako mogu da potisnu male znakove nežnosti. Poljubac pri rastanku ili povratku kući često postane rutina koja vremenom potpuno nestane. Stručnjaci upozoravaju da upravo ti kratki trenuci fizičke bliskosti održavaju osećaj povezanosti među partnerima i podsećaju ih da nisu samo cimeri ili roditelji, već i emotivni partneri.

Poljubac ima i biološku ulogu. Tokom ljubljenja u organizmu se oslobađaju hormoni poput oksitocina i dopamina, koji doprinose osećaju bliskosti, sigurnosti i zadovoljstva. Zbog toga nije neobično što parovi koji neguju male svakodnevne gestove pažnje često prijavljuju veće zadovoljstvo vezom, čak i kada zbog obaveza nemaju često intimne odnose.

To, naravno, ne znači da je svaki prestanak ljubljenja znak ozbiljne krize. Kod mnogih parova reč je jednostavno o navici koja se izgubila tokom godina. Dobra vest je da se takvi obrasci mogu promeniti. Svesno vraćanje sitnih znakova pažnje – poljupca za dobro jutro, zagrljaja bez posebnog razloga ili držanja za ruke tokom šetnje – može doprineti ponovnom osećaju bliskosti.

Stručnjaci zato savetuju da partneri ne čekaju posebne prilike kako bi pokazali nežnost. Ljubav se ne održava samo velikim gestovima i romantičnim putovanjima, već i svakodnevnim navikama koje podsećaju dvoje ljudi zbog čega su izabrali jedno drugo. Ponekad upravo jedan iskren poljubac može reći više od hiljadu reči i postati prvi korak ka jačanju odnosa.

Autor: S.Paunović