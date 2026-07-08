Kada jedno želi, a drugo odbija: Različit libido jedan je od najčešćih razloga za svađe u vezi, ali postoji rešenje!

Neslaganje u seksualnim željama ne mora da znači kraj ljubavi. Stručnjaci ističu da otvorena komunikacija i međusobno razumevanje mogu biti važniji od samog broja intimnih odnosa.

Jedan od najčešćih izazova sa kojima se partneri suočavaju jeste različit libido. Dok jedna osoba želi intimne odnose nekoliko puta nedeljno, druga je zadovoljna mnogo ređim kontaktom. Takva razlika često dovodi do nerazumevanja, osećaja odbacivanja ili pritiska, iako među partnerima i dalje postoji ljubav i međusobno poštovanje.

Psiholozi i seksualni terapeuti naglašavaju da ne postoji "normalna" učestalost seksualnih odnosa koja odgovara svim parovima. Libido je pod uticajem brojnih faktora – hormona, stresa, kvaliteta sna, zdravstvenog stanja, godina, lekova, ali i dinamike samog odnosa. Zbog toga razlike u seksualnoj želji nisu neuobičajene i same po sebi ne predstavljaju problem.

Problem nastaje kada partneri prestanu da razgovaraju o toj temi. Osoba sa izraženijim libidom može steći utisak da više nije privlačna partneru, dok druga strana često oseća pritisak i krivicu zbog toga što ne može ili ne želi da odgovori na ista očekivanja. Takav začarani krug može dovesti do udaljavanja i na emocionalnom planu.

Stručnjaci smatraju da je iskren razgovor najbolji način za rešavanje ovog neslaganja. Umesto optužbi i zamerki, važno je govoriti o sopstvenim osećanjima, potrebama i očekivanjima. U mnogim slučajevima partneri uspevaju da pronađu ritam koji odgovara oboma, a po potrebi mogu potražiti pomoć seksualnog terapeuta ili psihologa kako bi bolje razumeli uzroke razlika.

Uspeh veze ne meri se isključivo učestalošću seksualnih odnosa. Poverenje, nežnost, poštovanje i spremnost na kompromis često imaju mnogo veću ulogu u dugoročnom zadovoljstvu. Kada oba partnera osećaju da su saslušana i prihvaćena, različit libido ne mora biti prepreka, već izazov koji zajedničkim trudom mogu uspešno da prevaziđu.

Autor: S.Paunović