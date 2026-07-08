MOGU LI BIVŠI ZAISTA DA OSTANU PRIJATELJI? Odgovor nije jednostavan – stručnjaci otkrivaju kada je to moguće, a kada je velika greška!

Neki tvrde da je prijateljstvo posle raskida znak zrelosti, dok drugi veruju da ono samo produžava emotivnu patnju.

Posle raskida mnogi se suočavaju sa istim pitanjem – da li prekinuti svaki kontakt ili pokušati da sa bivšim partnerom izgrade prijateljski odnos? Iako ne postoji univerzalan odgovor, psiholozi ističu da sve zavisi od načina na koji je veza završena, emocija koje su ostale i iskrenih motiva obe strane. Ono što kod jednog para funkcioniše, kod drugog može samo da oteža proces oporavka.

Najveća prepreka prijateljskom odnosu posle raskida jesu nerazrešena osećanja. Ako jedna osoba i dalje gaji nadu da će doći do pomirenja, dok druga želi samo prijateljstvo, takav odnos često vodi do novih razočaranja. Stručnjaci smatraju da prijateljstvo ima šansu tek kada su obe strane prihvatile kraj veze i mogu da se gledaju bez očekivanja, ljubomore ili potrebe da obnavljaju prošlost.

Čak i kada postoji dobra volja, prijateljstvo sa bivšim partnerom zahteva jasne granice. Neprestano dopisivanje, deljenje intimnih problema ili mešanje u nove ljubavne odnose može stvoriti konfuziju i otežati nastavak života. Zdrav odnos podrazumeva međusobno poštovanje, ali i razumevanje da više niste jedno drugom prioritet na način na koji ste nekada bili.

U pojedinim situacijama održavanje dobrog odnosa nije samo poželjno, već i neophodno. Bivši partneri koji imaju zajedničku decu često nastoje da sarađuju mirno i odgovorno zbog dobrobiti porodice. Takođe, parovi koji su pre veze godinama bili prijatelji ponekad uspeju da, nakon dovoljno vremena i emotivne distance, obnovе odnos na drugačijim osnovama.

Mnogi osećaju pritisak da posle raskida ostanu u dobrim odnosima, ali stručnjaci naglašavaju da to nije obaveza. Nekada je upravo potpuni prekid kontakta najzdraviji način da se zaleče emocije i napravi prostor za novi početak. Ako prijateljstvo donosi više bola nego mira, sasvim je u redu izabrati distancu. Na kraju, cilj nije da po svaku cenu ostanete prijatelji, već da posle raskida sačuvate svoje emocionalno zdravlje i nastavite dalje.

Autor: S.Paunović