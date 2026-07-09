Deca nisu razlog da zaboravite jedno drugo: Evo zašto je vreme koje partneri provode zajedno ključno za srećnu porodicu

Roditeljstvo donosi brojne obaveze, ali stručnjaci upozoravaju da upravo negovanje partnerskog odnosa stvara sigurnije i zdravije porodično okruženje za decu.

Dolaskom dece život partnera se iz korena menja. Dani postaju ispunjeni obavezama, brigom o mališanima, poslovnim zadacima i kućnim poslovima, pa se često dogodi da partneri gotovo i ne provode vreme nasamo. Razgovori se svedu na organizaciju svakodnevice, a nežnost i zajednički trenuci polako padnu u drugi plan.

Iako mnogi roditelji veruju da je potpuno normalno da sebe i svoj odnos stave na poslednje mesto, psiholozi ističu da kvalitetna partnerska veza predstavlja jedan od temelja stabilne porodice. Kada se partneri osećaju povezano, lakše rešavaju konflikte, bolje sarađuju u roditeljskim ulogama i stvaraju mirniju atmosferu u domu, što pozitivno utiče i na razvoj dece.

To ne znači da su potrebna skupa putovanja ili romantični vikendi kako bi se odnos održao. Nekada je dovoljno izdvojiti pola sata za razgovor bez telefona, zajedničku šetnju, večeru nakon što deca zaspu ili gledanje omiljenog filma. Takvi mali rituali pomažu partnerima da sačuvaju bliskost i podsete se da, osim što su roditelji, i dalje imaju ulogu životnih saputnika.

Važno je zapamtiti da deca pažljivo posmatraju odnose svojih roditelja. Kada odrastaju uz međusobno poštovanje, podršku i nežnost, usvajaju zdrav model partnerskih odnosa koji će jednog dana preneti u sopstveni život. Na taj način ljubav između roditelja postaje važna lekcija koju nijedna škola ne može da zameni.

Negovanje partnerskog odnosa nije sebičnost niti zanemarivanje dece – upravo suprotno. Kada su roditelji emocionalno ispunjeni i povezani, imaju više strpljenja, razumevanja i energije za porodicu. Zato je pronalaženje vremena jedno za drugo investicija koja donosi dobrobit svim članovima doma, a ne samo partnerima.

Autor: S.Paunović