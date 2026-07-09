Savršeni odnosi na Instagramu, realnost u spavaćoj sobi: Kako društvene mreže menjaju očekivanja u intimnim vezama!

Stručnjaci upozoravaju da konstantno izlaganje idealizovanim prikazima ljubavi i strasti može stvoriti nerealna očekivanja i pritisak u stvarnim odnosima.

Društvene mreže su postale svojevrsni katalog “savršene ljubavi” – od romantičnih putovanja, pažljivih gestova i skladnih parova koji deluju kao da nikada nemaju probleme. Iako takvi sadržaji na prvi pogled deluju inspirativno, psiholozi upozoravaju da mogu oblikovati iskrivljenu sliku o tome kako bi jedna veza i intimni život trebalo da izgledaju.

Problem nastaje kada se realni odnosi počnu porediti sa filtriranim i pažljivo odabranim momentima sa Instagrama, TikToka ili drugih platformi. Ljudi tada mogu razviti osećaj da njihov partner nije dovoljno romantičan, privlačan ili emotivno angažovan, iako zapravo porede svakodnevicu sa idealizovanom verzijom tuđeg života.

Posebno je osetljiva tema intimnosti, jer se na mrežama često prikazuje kao nešto spontano, savršeno i bez ikakvih nesigurnosti ili nesporazuma. U stvarnosti, intimni odnosi podrazumevaju komunikaciju, poverenje i međusobno prilagođavanje, ali i normalne uspone i padove koji ne postoje u online verziji ljubavi.

Stručnjaci ističu da ovakva izloženost može povećati nesigurnost, smanjiti zadovoljstvo u vezi i stvoriti nepotreban pritisak da se partner dokaže kroz stalne romantične gestove ili nerealna očekivanja. Umesto bliskosti, parovi mogu početi da se udaljavaju jer se više fokusiraju na ono što nedostaje nego na ono što već imaju.

Zato se sve češće naglašava važnost digitalne svesti – razumevanja da su društvene mreže pažljivo uređena scena, a ne stvarni život. Kada se ta granica jasno postavi, lakše je sačuvati realna očekivanja, graditi iskreniju komunikaciju i razvijati odnos koji nije zasnovan na poređenju, već na autentičnoj povezanosti.

Autor: S.Paunović