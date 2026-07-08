10 stvari koje ŽENAMA izazivaju zabrinutost nakon se*sa i 10 koje muče MUŠKARCE

Se*s dovodi do brojnih fizičkih i emocionalnih promena, zbog čega se mnogi – nakon intimnog čina – pitaju da li je ono što doživljavaju sasvim normalno.
Od pospanosti i osetljivosti do grčeva, iscedka ili kratkotrajnog bola, većina ovih pojava predstavlja prirodne reakcije tela i nisu razlog za zabrinutost.
Nastavite sa čitanjem i saznajte 10 stvari vezanih za žene nakon seksa koje mogu izazvati zabrinutost, a zapravo su sasvim normalne.
1. Plakanje nakon se*sa
Neke žene osećaju potrebu da zaplaču posle se*sualnog odnosa, iako su uživale u tom iskustvu. To je normalna emocionalna reakcija koju mogu da izazovu hormoni, opuštanje ili snažne emocije.
2. Grčevi u donjem delu stomaka
Blagi grčevi se mogu javiti usled kontrakcija materice tokom orgazma. Ako nisu jaki i brzo prolaze, uglavnom ne predstavljaju razlog za zabrinutost.
3. Povećan iscedak
Sasvim je normalno primetiti više vaginalnog iscedka nakon se*sualnog odnosa. To je kombinacija prirodnog lubrikanta i semene tečnosti, ukoliko nije korišćen kondom.
4. Nagon za mokrenjem
Mnoge žene osećaju potrebu da odu u toalet odmah nakon se*sualnog odnosa. Mokrenje nakon odnosa se čak i preporučuje, jer može pomoći u smanjenju rizika od infekcija urinarnog trakta.
5. Osetljivost klitorisa
Nakon orgazma, klitoris može biti toliko osetljiv da svaki dodir postaje neprijatan. To je sasvim normalna posledica pojačanog protoka krvi.
6. Umor i pospanost
Nakon orgazma, telo oslobađa hormone poput oksitocina i prolaktina koji podstiču opuštanje. Zbog toga mnoge žene brzo postanu pospane.
7. Slabo krvarenje
Ponekad može da se pojavi nekoliko kapi krvi, posebno nakon snažnog odnosa ili ako je grlić materice osetljiv. Ako je krvarenje obilno ili se ponavlja, trebalo bi da se konsultujete sa lekarom.
8. Nadutost
Tokom se*sa, vazduh može da uđe u vaginu, što kod nekih žena izaziva osećaj nadutosti ili pritiska. Ovaj osećaj obično brzo nestaje.
9. Promene raspoloženja
Neke žene se osećaju euforično nakon se*sa, dok druge postaju zamišljene ili emotivne. Hormonske promene mogu da utiču na raspoloženje, i to nije neuobičajeno.
10. Pojačana žeđ
Zbog fizičkog napora i znojenja, sasvim je normalno osećati žeđ nakon se*sa. Čaša vode posle intimnog odnosa uvek je dobra ideja.
A šta se dešava sa muškarcima?
Nastavite sa čitanjem i saznajte 10 stvari vezanih za muškarce nakon se*sa koje mogu izazvati zabrinutost, a zapravo su sasvim normalne.
1. Pospanost
Mnogi muškarci žele da zaspu gotovo odmah nakon se*sa. To je rezultat oslobađanja hormona koji podstiču osećaj opuštenosti i zadovoljstva.
2. Osetljivost polnog organa
Nakon ejakulacije, penis može biti izuzetno osetljiv na dodir. Shodno tome, dodatna stimulacija može da bude neprijatna ili čak bolna za neke muškarce.
3. Gubitak erekcije
Gubitak erekcije ubrzo nakon orgazma je sasvim normalan. Telo ulazi u takozvani refraktorni period, tokom kojeg nova erekcija nije odmah moguća.
4. Blag bol
Neki muškarci mogu da osete kratkotrajnu neprijatnost ili peckanje nakon ejakulacije, naročito posle dugotrajnog ili intenzivnog polnog odnosa. Ukoliko bol potraje ili se često ponavlja, potrebno je potražiti lekarski savet.
5. Peckanje
Kao i u prethodnom slučaju, osećaj peckanja, ukoliko je blag, normalna je pojava ako je intimni čin trajao dugo, a ukoliko potraje ili se dešava i nakon kraćeg čina, često ponavlja, trebalo bi se obratiti lekaru.
6. Znojenje
Se*s je fizička aktivnost, pa nije neobično da se muškarci nakon njega jako oznoje. Na taj način se telo hladi posle napora.
7. Izražena glad
Neki muškarci osećaju snažan apetit nakon se*sa. Telo je potrošilo energiju i nastoji da je nadoknadi.
8. Privremena emotivnost
Iako se o tome ređe govori, muškarci mogu da postanu posebno nežni i emotivni ili da osećaju potrebu za bliskošću nakon se*sa. To je povezano sa dejstvom oksitocina, poznatog kao hormon povezanosti.
9. Razdoblje bez nove erekcije
Vreme potrebno za sledeću erekciju varira od muškarca do muškarca. Može da traje nekoliko minuta ili čak nekoliko sati, posebno sa godinama.
10. Opuštanje i potreba za tišinom
Neki muškarci jednostavno žele nekoliko minuta mira nakon se*sa. To ne znači da su izgubili interesovanje za partnerku, već da se telo prirodno opušta nakon intenzivnog fizičkog i emocionalnog iskustva.
Autor: S.M.